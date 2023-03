Stecker-Solargerät kühlt einen Gefrierschrank

Selbst auf kleinem Balkon in der Ahlener Innenstadt scheint noch ein freies Plätzchen zu sein, um in Südlage maximale Sonnenenergie zu tanken.

Stecker-Solargeräte auf der Garage, auf dem Dach oder vorzugsweise auf dem Balkon: Jetzt wird auch daheim im Kleinen modular aufgerüstet, um Energie zu sparen. Was eine einzelne Steckeranlage bringt? Mit ihrer Antwort ist Ahlens städtische Klimaschutzmanagerin Anna Shalimava exemplarisch beim Gefrierschrank. 150 Ahlener werden in den vergangenen Monaten eigene praktische Erfahrungen gesammelt haben. Sie sind mit drin in der Auftaktrunde des Förderprogramms, das jetzt mit optimiertem Verfahren fortgesetzt werden soll.