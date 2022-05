Solartisch bauen für den Balkon

Die Steckdose kann nicht nur dazu genutzt werden, um Strom zu entnehmen, sondern auch Strom zuzuführen. Das ist die Idee von Stecker-Mini-Photovoltaik-Anlagen, die man zum Beispiel auf einem Balkon anbringen kann. Alternativ dazu hat der Verein für erneuerbare Energie (Verena) einen Solartisch entwickelt, der nach dem gleichen Prinzip funktioniert.

Energiewende mit kleinen Bausteinen

Ludger Wichmann stellte den Tisch nun dem VHS-Kurs „Klimafit“ vor, der von Hubertus Pieper, Energieberater der Verbraucherzentrale, geleitet wird. „Wir haben mal nachgeschaut, wie kann man ein PV-Modul noch verwenden“, erklärte Verena-Vorstandsmitglied Ludger Wichmann. Ziel müsse es sein, die Energiewende auch mit kleinen Bausteinen zu fördern, wegzukommen von der Stromproduktion durch Erdgas oder Kohle. Da böten sich Solarmodule, neu oder gebraucht, als Tischplatte geradezu an, denn die seien unempfindlich: „Auf Dächern müssen sie eine große Hagelfestigkeit oder Schneelastigkeit aushalten.“

Es müssten einfach Tischbeine angebracht werden, die wegen der Standfestigkeit auch mit Kies befüllt werden können, und ein Wechselrichter, der den erzeugten Strom passend zur Einspeisung über die Steckdose in das hauseigene Stromnetz aufbereitet. „Es hat den Charme eines Nutzteils für die Terrasse“, schwärmte Ludger Wichmann.

Kooperation mit Solaranker

Mit dem Ahlener Unternehmen Solaranker hat Verena auch schon einen Kooperationspartner gefunden, der das Zubehör für den Solartisch liefert. Verena selbst will mit dem Projekt kein Geld verdienen, aber beim Selbstbau unterstützen. Dazu werden jetzt Interessierte gesucht, auf eine Warteliste gesetzt und dann zu einem Workshop eingeladen. „Ich stehe auf der Liste ganz oben“, war Hubertus Pieper begeistert von dem Projekt.

Der Solartisch soll mit einem neuen PV-Modul zwischen 300 und 370 Watt Peak (Wp) leisten können, die kostengünstigeren PV-Module zwischen 200 bis 260 Wp. Wenn die Zahl der Interessierten feststeht, sollen die dann gültigen Zubehörpreise eingeholt werden, um die Baukosten fixieren zu können. Die Tische werden die notwendigen Sicherheitsstandards erfüllen. Geht ein Tisch in Betrieb, muss die eigene Stromerzeugung bei den Stadtwerken angezeigt werden. Interessierte können sich bei Verena über info@verena-ahlen.de anmelden. Darüber hinaus bietet Verena an jedem ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr im Haus Quante Gesprächsrunden zum Thema Erneuerbare Energien an.