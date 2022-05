Solidarität in Blau-Gelb

Das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 9. Mai steht in diesem Jahr ganz im Zeichen eines aktuellen Krieges. Insofern wird der Blick nicht nur zurück gerichtet, sondern auch in die Gegenwart – in die Ukraine.

Am 8. Mai sollen in vielen Ahlener Fenstern nach Augsburger Vorbild Plakate mit der blau-gelben Fahne der Ukraine ausgehängt werden und eine Kerze stehen. Dazu ruft das Bündnis für den Frieden auf.

Den 77. Jahrestag der Befreiung vom Hitler-Faschismus nimmt das Friedensbündnis zum Anlass, Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. „Diesmal ist der Jahrestag ein ganz besonderer“, unterstreicht Bürgermeister Dr. Alexander Berger vor dem Hintergrund des russischen Überfalls am 24. Februar auf die Ukraine.

Begleitet wird die Solidaritätsaktion von einem Friedensgebet, dass in Kirchen und Moscheen verlesen werden soll. Verfasst hat es der in Dolberg lebende Pfarrer i.R. Thomas Genetzky. Die Plakate, die Innosozial gedruckt hat, sollen am Samstagmorgen von den Parteien an ihren Wahlkampfständen verteilt werden. Zudem werden sie in den Kirchen zu den Gottesdiensten angeboten. „Mit diesen Aktionen wollen wir politische wie religiöse Grenzen überwinden, die es auch in unserer Stadt gibt“, erklärt Ahlens früherer Bürgermeister und Mitinitiator Benedikt Ruhmöller.

Motto: „Krieg trifft jeden“

Der Montag, der unter das Motto „Krieg trifft jeden“ gestellt worden ist, steht ganz im Zeichen des alljährlich vom Arbeitskreis der weiterführenden Schulen initiierten Gedenkens auf Ostfriedhof und Marktplatz. Rainer Legant, Lehrer an der Fritz-Winter-Gesamtschule, nennt die unter Beteiligung der Bundeswehr erfolgenden Kranzniederlegungen am Grab sowjetischer Zwangsarbeiter (10.15 Uhr) und am Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewalt (12.30 Uhr) „wichtige Beiträge zur Friedens- und Demokratieerziehung“. Zu Beginn spricht Bürgermeister Dr. Alexander Berger.

Im Ratssaal wird von 11.15 bis 12.15 Uhr eine Fotostrecke gezeigt, die in schulübergreifender Arbeit entstanden ist. Dabei handelt es sich um Bilder, die den Bombenkrieg mit seinen Ausmaßen anhand von Objekten in Ahlen und anderen Städten verdeutlichen. Partner ist der „Jupp Fotoclub“. „Wir stoppen keinen Krieg, können aber viel vor Ort machen“, so Ahlens Erste Beigeordnete Stephanie Kosbab. Die Solidarität gelte der Ukraine, aber auch allen mutigen Menschen, die in Russland auf die Straße gingen, um gegen den Angriffskrieg zu protestieren.