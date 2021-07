Sommerfest mit Blick aufs Programm

Die KAB St. Antonius hat die Erleichterung der Pandemieregeln dazu genutzt, am Sonntagnachmittag ein Sommerfest zu veranstalten. Das konnte bei sommerlichem Wetter im Garten des Pfarrzentrums von St. Pankratius stattfinden.

„42 Teilnehmer haben sich angemeldet, es sind sogar mehr gekommen“, freute sich Inge Ossenbrink aus dem KAB-Vorstand über die gute Resonanz. Seit März war es für die Gesamt-KAB die erste Veranstaltung, die Gruppe „Aktiv ab 50“ hatte schon am Donnerstag eine Fahrradtour über 65 Kilometer zum Schloss Westerwinkel bei Herbern unternommen.

Bad Sassendorf nächstes Ziel

Ein Sommerfest findet bei der KAB nur unregelmäßig statt, nun war es aber Zeit, nach Monaten der erzwungenen Passivität wieder zusammenzukommen. „Wir veranstalten das Fest mit Kaffee und Kuchen, damit sich alle mal wieder treffen und unterhalten können“, erklärte Vorstandsmitglied Heinz Woestmann. Zudem sei das auch eine gute Gelegenheit, das Jahresprogramm für die restlichen Monate vorzustellen.

So fährt die KAB am 14. August nach Bad Sassendorf und unternimmt dort eine Führung durch die umgebaute Kuranlage. Am 5. September beschäftigen sich die Mitglieder nach dem Gottesdienst mit dem Thema „1700 Jahre freier Sonntag“. Eine Woche später schließt sich am 12. September die Fahrradwallfahrt nach Telgte an, am 20. September wird ein Gesundheitsthema, das noch bekanntgegeben wird, behandelt.

Zum Besuch des Wildwalds Vosswinkel wird am 2. Oktober eingeladen. Die Besichtigung des Badewannenherstellers Kaldewei ist am 4. November geplant. Am 11. Dezember schließlich soll es zum Weihnachtsmarkt im Waldhof Schulze Beikel in Borken-Marbeck gehen. Die Durchführung der Veranstaltungen ist davon abhängig, dass die Coronaschutzbestimmungen diese zum jeweiligen Zeitpunkt zulassen.