„Sondervermögen gut einsetzen“

Mehr als zwei Jahre hat es kein öffentliches Gelöbnis mehr in Ahlen gegeben. Jetzt war wieder Publikum erlaubt und zahlreiche Ehrengäste kamen auf Einladung des Aufklärungsbataillons 7 in den Sportpark Nord.

Für rund 200 Rekruten war am Mittwoch im Sportpark Nord der erste große Tag in ihrer militärischen Karriere. Sie legten dort das Feierliche Gelöbnis oder den Diensteid ab. Aus diesem Anlass hatte das Aufklärungsbataillon 7 zu einer öffentlichen Veranstaltung mit Waffenschau (gesonderter Bericht folgt) eingeladen.

Gut 600 Besucher verfolgten das Geschehen, darunter auch viele Angehörige der jungen Soldaten der Ausbildungskompanie 5./203 und der 5. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 212. Beide Bataillone gehören zur Panzerbrigade 21 in Augustdorf.

Oberstleutnant Christoph Linnenbaum Foto: Peter Schniederjürgen

Musikalisch unterstützt wurde das Gelöbnis vom Luftwaffenmusikkorps aus Münster, begleitet von den Kommandeuren der Bataillone. Zu den Ehrengästen gehörten der CDU-Bundestagsabgeordnete Henning Rehbaum, Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Philipp Gößling als Dolberger Ortsausschussvorsitzender.

Auf die vielfältigen Einsätze seiner Soldaten im vergangenen Jahr wies der Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7, Oberstleutnant Christoph Linnenbaum, hin. „Doch unsere Kernaufgabe ist nicht die Amtshilfe oder der Katastropheneinsatz“, sagte der Kommandeur. Er machte klar, dass es die Aufgabe der Wehr ist, das Land und das Bündnis zu schützen. „Das haben Sie gelobt oder geschworen, wofür ich Ihnen danke“, so der Oberstleutnant. Er hob die Notwendigkeit der Kameradschaft hervor. Dazu die Bedeutung die diese im alltäglichen Dienstalltag genauso oder noch mehr im Einsatz habe. „Sie müssen sich auf ihre Kameraden blind verlassen können“, stellte er heraus.

Feierliches Gelöbnis im Sportpark Nord 2022 Foto: Peter Schniederjürgen

Henning Rehbaum betonte die Bedeutung dieser Armee. „Sie unterstehen dem Parlament und seinen Beschlüssen, keinem Staatschef oder Präsidenten“, so der Abgeordnete. Er hob die Bedeutung einer starken und gut ausgestatteten Bundeswehr hervor. „Das kürzlich eingestellte Sondervermögen ist gut und wichtig. Nun ist dafür Sorge zu tragen, dass es in die richtigen Stellen, die Ausrüstung und Sicherheit der Soldaten kommt“, mahnte Rehbaum an. Der erinnerte auch an seine Zeit in der „Westfalen-Kaserne“ als Wehrpflichtiger.

Feierliches Gelöbnis im Sportpark Nord 2022 Foto: Peter Schniederjürgen

Schließlich legten die Rekrutenabordnungen stellvertretend für ihre Kameraden mit einer Hand auf der Truppenfahne Gelöbnis und Eid ab. Ein Empfang für die jungen Soldaten und ihre Angehörigen beendete das erste öffentliche Gelöbnis seit über zwei Jahren.