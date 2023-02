Auch nachdenkliche Töne wurden bei der von „Nord-West Humor“ (NWH) gestalteten närrischen Messe in der St.-Elisabeth-Kirche angestimmt. Der Krieg in der Ukraine war ebenso ein Thema wie die Angriffe auf Rettungskräfte.

Zum bereits 22. Mal feierten die Karnevalisten an einem regnerischen Sonntagvormittag die von „Nord-West Humor“ (NWH) gestaltete närrische Messe in der St.-Elisabeth-Kirche. In dieser holten sie sich von Pfarrer Reinhard Kleinewiese den geistlichen Beistand für die letzten tollen Tage der Karnevalssession. „Einfach mal ‚Danke‘ sagen“, so lautete das Motto des Gottesdienstes.

„Ihr habt Sonnenschein im Herzen und den bringt ihr alle mit“, begrüßte Pfarrer Reinhard Kleinewiese die Jecken, an deren Spitze Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) das Kinderprinzenpaar Fynn I. (Grabowski) und Pia I. (Karshüning) sowie Vorwärts-Prinz Michael I. (Michalski) standen. Im Verlauf der Messe lugte dann tatsächlich die Sonne durch die Kirchenfenster rein. NWH-Präsident Georg Dückinghaus erinnerte daran, dass die „Nord-West-Humorler“ in der letzten närrischen Messe schon den Sinn von Kriegen hinterfragt hatten: „Putin und andere haben das leider nicht verstanden.“ Es sei wohl so, dass Bewohner anderer Planeten die Erde als Irrenhaus betrachten müssten. Trotzdem sei es wichtig zu feiern, so Dückinghaus: „Wir ändern die Welt nicht, wenn wir nicht feiern – wir feiern das Leben!“

Im traditionellen Gesangsauftritt erinnerten die NWHler daran, dass drei Jahre seit der letzten närrischen Messe vergangen sind. Ein guter Grund, den Karnevalisten Danke zu sagen, dass sie wieder zahlreich gekommen waren. Der Gottesdienst war sehr gut besucht.

Die Minis der Kükengarde begeisterten die Besucher der Prinzenmesse mit ihrem Tanz. Foto: Ralf Steinhorst

In seiner Predigt wies NWH-Senatspräsident Rudi Pollex darauf hin, dass jeder schon mehrmals einen Schutzengel in bestimmten Situationen hatte, die hätten schiefgehen können „Das Geringste was wir dann tun können, ist Danke zu sagen“, meinte er. Ein großer Dank gelte aber auch den „Helden des Alltags“, vom ärztlichem Personal bis hin zu Lkw-Fahrern und politisch aktiven Menschen. Ohne sie würde das alltägliche Leben nicht laufen.

„Wer sich einsetzt für andere Menschen, dem tut ein Lob auch öfter gut“, forderte Rudi Pollex auf, öfter mal Danke zu sagen. Natürlich gab es auch dieses Mal mit einem Engel aus Holz zum Umhängen wieder ein Geschenk für die Kinder, bevor die Kükengarde ihre Minis zum Tanz aufmarschieren ließ. Stadtprinz Ossi I. nutzte die Gelegenheit, das Narrenvolk dazu einzuladen, ihn bei der Stadtübernahme am Nachmittag zu unterstützen.