Soziale Kompetenzen der Kinder werden gestärkt

Präventionsprojekt an der Lambertischule

Die Lambertischule in Dolberg konnte nach den Pandemiebeschränkungen der letzten beiden Jahre nun ihr Präventionsprojekt zur Stärkung von Jungen und Mädchen wieder aufnehmen. Dieses Projekt durchlaufen seit 2019 üblicherweise die Zweitklässler, in diesem Jahr kommen die Drittklässler hinzu. Die hatten das Projekt vergangenes Jahr verpasst.

„Es geht um ein besseres Mit- und Füreinander, um das Klassenklima“, umriss Verhaltenstrainerin Kirsten Weyand, die mit dem Di­plom-Pädagogen Dirk Achterwinter das Projekt durchführt, das Ziel. Basis dafür ist die Stärkung der sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Diese werden im Projektverlauf über Spiele und Erlebnisse aus der Abenteuermethodik umgesetzt, die sowohl in den Klassenräumen als auch in der Sporthalle stattfinden. „Die Kinder sollen entdecken, dass sie besser lernen können, wenn sie sich wohlfühlen“, so Dirk Achterwinter. Insofern lobte er die Lambertischule, die mit diesem Projekt Verantwortung übernehme, die Kinder im emotionalen Bereich zu unterstützen.

Sechs Klassen profitieren in diesem Schuljahr davon, jeweils zwei Vormittage sind pro Klasse dafür eingeplant. „Natürlich kennen wir unsere Kinder gut, aber es ist schön, wenn auch mal jemand von außen auf das Innenleben schaut“, freut sich die kommissarische Schulleiterin Silke Richter über die Unterstützung. Die habe sie auch von den Eltern, die ebenfalls voll hinter dem Projekt stehen. Damit es überhaupt durchgeführt werden kann, steuern die Volksbank und deren VIA-Stiftung von Beginn an die finanziellen Mittel bei. „Das Projekt, das die soziale Kompetenz von Kindern fördert, ist für uns eine Herzensangelegenheit“, erklärte dementsprechend Volksbank-Mitarbeiter Timo Lueb.