Soziale Partner unterstützen sich gegenseitig

Ganz dem Trend der Wieder- und Weiterverwertung hat sich das Kleiderparadies an der Weststraße 115 verschrieben. Hier ist gute und hochwertige Kleidung aus zweiter Hand zu günstigen Preisen erhältlich. In der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus erwirtschaftet der von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen geführte Laden auch Gewinne. „Die spenden wir für soziale Institutionen in Ahlen“, sagt Kleiderparadies-Leiterin Marita Harhoff.

In diesem Jahr geht eine Spende von 2000 Euro an das Forum gegen Armut. Aus gutem Anlass: „Damit unterstützen wir den Erwerb des Kühlfahrzeugs“, führt Marita Harhoff aus.

Nächster Schritt zum Kühlwagen

„Die Spende des Kleiderparadieses bringt das Forum wieder einen schönen Schritt näher an den dringend benötigten Kühlwagen“, bedankt sich Freddy Avdic als Organisationsleiter des Forums gegen Armut. Das Kleiderparadies und das Forum seien „alte Partner“. „Wenn wir Kleiderspenden bekommen, geben wir die ans Kleiderparadies weiter“, erklärt Freddy Avdic. Außerdem schickt das Forum gegen Armut Menschen, die knapp bei Kasse sind, aber Kleidung benötigen, in das Geschäft an der Weststraße.

Das ist der Nachfolger der früheren Kleiderkammer. Die lag am Kirchplatz gegenüber der Bartholomäuskirche. Doch war es ein altes Gebäude, das aus allen Nähten platzte. Als das Ladenlokal an der Weststraße frei wurde, gab es kein Halten mehr und aus der Kleiderkammer wurde das schicken Kleiderparadies.

Gute und hochwertige Bekleidung

„Wir freuen uns, hier gute und hochwertige Bekleidung für alle Geschlechter sehr preiswert anbieten zu können“, hebt Marita Harhoff hervor. Unter der Secondhand-Mode findet sich auch immer wieder namhafte Markenkleidung, die dann aber eben bezahlbar ist.

So ist der Laden zum einen eine kostengünstige Möglichkeit, sich ökologisch unbedenklich gut zu kleiden. Zum anderen können Bedürftige hier für kleines Geld an gute Kleidung kommen. Und schließlich können umweltbewusste Ahlenerinnen und Ahlener ihre nicht mehr benötigte Kleidung, die sauber und in gutem Zustand ist, weiterer Verwendung zuführen.

Wer also Kleidung abgeben oder erwerben will, kann das Geschäft dienstags von 15 bis 17 Uhr und mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr besuchen.