Spähtrupps unterwegs im Sauerländischen

Die Tarnung von Soldaten und Fahrzeugen ist so gut, dass sie aus der Ferne und von den offiziellen Wegen aus nicht zu erkennen sind. Mitten im Wald unterhalb der Autobahn 44 sind die Aufklärer, die derzeit ihre Übung „Silberner Fuchs“ absolvieren, auch kaum zu erwarten. Sie sind schließlich weitab ihres Heimatstandorts.

Mensch und Material gefordert

„Es ist das erste Mal, dass wir im Sauerland unterwegs sind – nicht im Münsterland, wo unsere Kaserne liegt“, sagt Major Patrick Keuhlartz, Chef der zweiten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7. „Es handelt sich hier um ein sehr anspruchsvolles Gelände, wo wir Mensch und Material sehr gut fordern können.“ Anders als in der platten Parklandschaft gibt es hier im Dreieck zwischen Unna, Fröndenberg und Wickede / Ruhr ein sehr starkes Landschaftsgefälle mit Hügeln und dem Südausläufer des Sorpesees. In der Vorbereitung mussten natürlich zahlreiche Genehmigungen eingeholt und weitere Beteiligte eingebunden werden. Manchmal, lassen die Soldaten beim Ortstermin durchblicken, werden sie natürlich doch von Waldspaziergängern entdeckt. Dann ist Aufklärungsarbeit angesagt. Leichte Kunst für die Aufklärer . . .

Neben dieser Premiere gibt es eine weitere: Mit der Übung endet für die meisten der rund 70 beteiligten Kräfte die 14-monatige Phase ohne gemeinschaftliche Übungen im Freien – auch eine Folge der Pandemie. Entsprechend gut ist die Stimmung trotz aller Anstrengungen und wenig Schlaf.

Major Patrick Keuhlartz Foto: Christian Wolff

Die zweite Kompanie – einige Kräfte aus der Ersten sind ebenfalls beteiligt – absolvieren dabei zwei parallele Ausbildungen: „Spähtrupps“ und „Gefechtsstand“. Dabei sind die Aufklärung der Anmarschwege „gegnerischer“ Kräfte, Sicherungs- und Alarmposten, Leben im Felde über Nacht und Ruhephasen treffende Schlagworte der aktuellen Übungsbestandteile, die jeder Soldat im Rotationsprinzip durchlebt. „Alle haben Freude daran, wieder etwas Aktives machen zu dürfen“, sagt der Kompaniechef. Nach Monaten in der Corona-Amtshilfe, im Homeoffice oder eher personalreduzierten Aufgaben in der Kaserne müssen viele Aufklärer wieder „in Form“ kommen, die Abläufe am Fahrzeug oder Material intensiv einüben. Völlig aus der Form seien die Soldaten selbstverständlich nicht, so Keuhlartz, aber es sei eben doch etwas anderes, unter Normalbedingungen mit weiteren Kameraden im Gelände zu arbeiten als für sich im heimischen Umfeld oder nur in der Theorie.

Spähtrupp bei der Übung „Silberner Fuchs“. Foto: Christian Wolff

An diesem Donnerstag beginnt bereits die Rückverlegung nach Ahlen, was keinesfalls bedeutet, dass der „Silberne Fuchs“ sein Ende findet. „Fahrzeuge und Material werden wieder auf Stand gebracht“, erklärt Major Keuhlartz im Gespräch mit unserer Zeitung. „Dann folgt der technische Dienst. Da nehmen wir uns eine ganze Woche lang Zeit für eine intensivere Nachbereitung.“ Nicht zuletzt dient diese Maßnahme der Vorbereitung weiterer Einsätze, unter anderem im Nato-Rahmen in Litauen im zweiten Halbjahr 2022.