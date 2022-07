Spannende brasilianische Rhythmen

Jazz und brasilianische Folklore in einem Konzert? Dass und wie das funktioniert, zeigt das „Rosani Reis Trio“ beim Open-Air-Konzert auf der Büz-Terrasse.

Rosani Reis ist eine brasilianische Sängerin, die Jazzmusik mit brasilianischer Folklore vom Samba über Bossa Nova, Chorinho, Baiao, Maracatu und Jongo bis hin zur Musik der Indios verbindet. Am kommenden Samstag (30. Juli) tritt sie ab 20 Uhr in Triobesetzung beim Kultursommer der Schuhfabrik auf.

Mit dabei sind ihre Kinder Luna Reis-Ramma (Percussion) und Noah Reis-Ramma, ein vielseitiger junger Pianist, der sowohl im Bereich der klassischen Musik als auch im Jazz bereits auf sich aufmerksam gemacht hat.

Leidenschaft und Temperament

Die Musik der charismatischen Sängerin Rosani Reis nimmt das Publikum mit auf eine Reise in ihre Heimat Brasilien – mit spannenden Rhythmen und Harmonien, berührenden Texten, Leidenschaft und Temperament. Die Auseinandersetzung mit den eigenen, afro-brasilianischen Wurzeln, die Verbindung zu den Ahnen, aber auch den dunklen Schatten kolonialer Vergangenheit fügen die aus Minas Gerais stammende Rosani Reis und die in Deutschland geborenen Noah (21) und Luna (17) zu einer musikalischen Reise der Klänge und Stimmen zusammen, die die Gegenwart mit der Vergangenheit verbindet und eine Brücke in die Zukunft schlägt.

Rosani Reis studierte in Brasilien Gesang, Klavier und Schauspiel. Bekannt wurde sie als Interpretin des Titelsongs der Telenovela „Pantanal“. 1990 siedelte sie über nach Deutschland, wo sie an der Folkwang-Hochschule Jazzgesang studierte. Sie arbeitete mit Musikern wie Uli Beckerhoff, Bruno Castellucci und Norma Winstone. 1992 erschien ihr Debütalbum „Cafuso“. 2001/02 entstand unter anderem mit David Friedman das Album „Mosaico“.

Restkarten an der Abendkasse

Im Duo mit dem Gitarristen Paulo Noronha führte Rosani Reis Musik von Tom Jobim, Baden Powell, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal und anderen auf. Weiterhin leitet sie das Vokalquartett Chocolate com Laranja.

Das Open-Air-Konzert findet auf der Terrasse der Schuhfabrik statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Schuhfabrik. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal statt.

Karten sind für fünf Euro ohne weitere Gebühren in der Kneipe der Schuhfabrik bis Freitag vor der Veranstaltung erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Die Schuhfabrik weist Teilnehmende im Vorfeld von Veranstaltungen bereits auf das Risiko einer auch kurzfristigen Absage aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens hin.