Spargelgenuss und Bauernmarkt

Das Hoffest der Familie Schulze Rötering am Prozessionsweg ist zurück. Im Ambiente des Gräftenhofs gibt es wieder viele frische Produkte wie Spargel und Erdbeeren.

Zum Pfingstfest dürfen sich die Ausflügler nach zwei Jahren Pandemiepause wieder auf das Hoffest von Schulze Rötering am Prozessionsweg freuen. Die Besucherinnen und Besucher können dann das schöne Ambiente eines münsterländischen Gräftenhofs aus dem 14. Jahrhundert in Kombination mit moderner Landwirtschaft entdecken und leckere Spezialitäten vom Feld mit allen Sinnen genießen.

„Wir wagen jetzt wieder einen Neubeginn und legen einen großen Wert auf Frische und Genuss“, lädt Hildegunde Schulze Rötering zum Hoffest ein, das am Pfingstsonntag (5. Juni) von 11 bis 19 Uhr und am Pfingstmontag (6. Juni) von 11 bis 18 Uhr stattfindet. Als besonderes Augenmerk wird die alte Brennerei präsentiert, in der mit viel Liebe zum Detail Produkte hergestellt werden, die teilweise mit internationalen Preisen prämiert wurden. Dort lässt sich der Prozess des Weizenanbaus bis hin zum veredelten Likör, Branntwein und Geist verfolgen.

Winzer bringt Erdbeerbowle mit

Was wäre ein Hoffest ohne Erdbeeren und Spargel von den hofeigenen Feldern? So werden natürlich wieder Spargelgerichte, frische Erdbeeren, Erdbeerkuchen sowie Erdbeerlikör zum Verzehr angeboten – ergänzt durch Herzhaftes vom Grill. Auch der Winzer hat sich wieder mit Erdbeerbowle und Wein angekündigt. Wer es bei Getränken eher zünftig westfälisch mag, darf sich auf frisch gezapftes Bier freuen.

Der Bauernmarkt mit 25 Ausstellerinnen und Ausstellern lädt mit seinen landwirtschaftlichen sowie kreativen und sehenswerten Produkten zum Einkaufserlebnis ein, im Backhaus wird durchgehend frisches Brot angeboten. Sehenswert sind auch die historischen Traktoren und Landmaschinen, die auf dem Hof ausgestellt sein werden. Das barrierefreie Landcafé hat geöffnet, für die jungen Gäste steht eine Hüpfburg bereit oder sie können sich beim Töpfern versuchen.

Reichlich Parkplätze

„Wir haben viel Platz und unser Wunsch ist es, dass sich die Menschen hier begegnen und an ein Gefühl anknüpfen, wie sie es vor den Pandemiebeschränkungen hatten“, erwartet Hildegunde Schulze Rötering eine entspannte Atmosphäre. Sie weist darauf hin, dass der Eintritt frei ist und reichlich Parkplätze mit befestigter Zuwegung vorhanden sind.