Sparkasse knüpft ihr Filialnetz erneut um

Die Sparkasse Münsterland-Ost kehrt zurück in den Ahlener Westen. „Voraussichtlich Mitte des Jahres“ will sie laut Pressemitteilung an der Weststraße 116 wieder eine Selbstbedienungsfiliale eröffnen – im gleichen Gebäudekomplex, aus dem sie vor zweieinhalb Jahren ausgezogen war, nur zwei Türen weiter.

Die lange angekündigte und zum 17. Dezember 2019 vollzogene Schließung der Filiale an der Weststraße – seitens der Sparkasse damals begründet mit zu geringer Frequenz – sorgte nicht nur für Unmut in der Kundschaft, sondern rief bald auch die Politik auf den Plan. Sogar im Kommunalwahlkampf 2020 wurde die Bargeldversorgung in Ahlens Westen zum Thema. Die Bank zeigte ungeachtet aller Proteste aber nur insoweit Entgegenkommen, dass sie anbot, Bargeld auf Vorbestellung zweimal im Monat gebührenfrei per Kurier zuzustellen, und verwies ansonsten auf die Möglichkeit der Barauszahlung an der Kasse eines Discounters an der Hammer Straße. Die CDU verkaufte dieses Angebot als Erfolg ihres Bürgermeisterkandidaten Dr. Alexander Berger, der in den Sparkassengremien interveniert hatte. SPD und BMA hingegen drängten in einer Sitzung des Finanzausschusses die anwesenden Vertreter des Sparkassen-Vorstands, nach anderen Lösungen zu suchen. Doch nach der Wahl wuchs erst mal wieder Gras über die Sache. Jetzt gibt es also durchaus überraschend eine neue Entwicklung.

„Erwarteter Anstieg des Servicebedarfs“

Die Sparkasse reagiert damit nach eigenen Angaben einerseits auf die „Wünsche insbesondere älterer Kundinnen und Kunden“ und verweist zudem auf einen „erwarteten Anstieg des Servicebedarfs“ mit Entstehung des Baugebiets „Handkamp“. In der neuen SB-Filiale Ecke Weststraße / Richard-Wagner-Straße werden den Kundinnen und Kunden auf etwa 40 Qua­dratmetern in einem ehemaligen Ladenlokal, das zurzeit umgebaut wird, ein Geldautomat für Ein- und Auszahlungen sowie ein Selbstbedienungsterminal für Überweisungen und Kontoausdrucke zur Verfügung stehen, heißt es.

Die Filiale am Hansaplatz wird zum SB-Standort. Foto: Peter Harke

Weiter gibt die Sparkasse bekannt, dass sie ihren Standort im Ostenstadtteil am Hansaplatz ab dem 1. Juli ebenfalls als SB-Filiale weiterführen wird. Für die persönliche Beratung stünden den Kundinnen und Kunden auch künftig die vertrauten Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung, die dann in der „nahe gelegenen“ Hauptstelle an der Moltkestraße anzutreffen seien. Hintergrund der Veränderung sei die mittlerweile „nur noch selten nachgefragte persönliche Beratung am Hansaplatz“, so die Sparkasse. Dagegen werde das Selbstbedienungsangebot sehr gut genutzt.

Weitere SB-Filialen betreibt die Sparkasse mittlerweile in den Ortsteilen Vorhelm und Dolberg sowie an der Warendorfer Straße gemeinsam mit der Volksbank.