Spaziergang mit zotteligen Begleitern

Ein bisschen Erholung mitten in der Adventszeit zu finden, ist oft nicht ganz einfach. Eine Möglichkeit dazu bot der „Alpaka-Advent“ auf der Alpakafarm „Finja and Friends“ am Hal­berg zwischen Ahlen und Dolberg. Denn dort ließ es sich mit Max-Erwin, Bruno, Oskar und ihren wolligen Artgenossen bei einem ausgiebigen Alpaka-Spaziergang optimal entspannen. „Das Summen der Tiere wirkt sehr beruhigend“, erklärte Sabrina Rose den Gästen, die sich in einer kleinen Gruppe mit den knuffigen Tieren auf Wanderschaft begaben und damit den Alltags- und Adventsstress einmal hinter sich lassen konnten.

Wo leben Alpakas eigentlich? Was fressen sie? Und wie pflegt man ihr Fell, das sogenannte Vlies? Alle diese Fragen wurden beim Alpaka-Advent von den Helfern der Farm beantwortet. Insbesondere die jüngeren Besucher freuten sich zudem darüber, die sehr entspannten und lieben Tiere zu füttern und zu streicheln. Zudem konnten sich die Gäste ein Bild davon machen, wie die mittlerweile zwölfköpfige Alpakaherde seit dem Sommer 2020 in Dolberg auf der von Jan Dobrindt gegründeten Farm lebt: „Es gibt hier zwei Wiesen, eine für die Mädchen und eine für die Jungen“, berichtete Rose.

Den „Alpaka-Advent“ nutzte das Team der Farm auch dazu, um den Besuchern den vor kurzem eröffneten Hofladen zu zeigen, in dem es fast alles rund um Alpakas gibt. So lassen sich etwa aus Alpakavlies herrlich duftende Seifen herstellen oder auch besondere Kopfkissen oder Bettdecken machen.

Sabrina Rose beim Füttern. Foto: Martin Feldhaus

„Finja and Friends“ bietet seinen Gästen viele verschiedene Alpaka-Abenteuer an, bei denen man sich die Alpakafarm als Wohlfühlort und Entspannungsoase erschießen kann. So besteht neben den Spaziergängen und Weidenführungen etwa auch die Möglichkeit, auf der Farm Hochzeitsfotos mit den Alpakas zu machen oder sogar im Sommer ganz in der Nähe der Tiere zu zelten oder zu picknicken. Weiterhin besteht die Möglichkeit für einen Betrag von 150 Euro pro Jahr eine Patenschaft für ein Alpaka zu übernehmen, und es dann zum Beispiel jederzeit nach Terminvereinbarung auf der Weide besuchen zu können.