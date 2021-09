SPD nominiert Frederik Werning

Die SPD der größten Stadt im Kreis will wieder einen Ahlener in den Landtag entsenden. Am Montagabend nominierte der Stadtverband einstimmig Frederik Werning als Kandidat für den Südkreis. Bei einer Nominierung durch die Kreisdelegiertenversammlung am 25. Oktober träte der 31-Jährige die Nachfolge von Annette Watermann-Krass aus Sendenhorst an, die dem Landtag mit zweijähriger Unterbrechung seit 2005 angehört. „Ich bin im Ahlener Osten groß geworden“, sagt Werning über sich selbst, „und im Ostenstadtteil zur Schule gegangen“. Er sei seinen Eltern dankbar, dass sie ihn auch schulisch sehr unterstützt hätten. Deshalb liege ihm Bildungsgerechtigkeit sehr am Herzen. Nach seiner Wahl in den Rat der Stadt hat er den Vorsitz des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität übernommen. Als Gewerkschaftssekretär bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist er für die Privatbanken in Nordrhein-Westfalen zuständig. Zudem spricht er sich für mehr Steuergerechtigkeit aus. Als stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender hat sich Werning bei der Kommunalwahl 2020 für die Erarbeitung des Kommunalwahlprogramms engagiert. Der gelernte Bankkaufmann ist verheiratet und lebt in Dolberg.