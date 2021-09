SPD-Ortsverein wählt neue Spitze

Von der Spitze des SPD-Ortsvereins Süd-Ost-Dolberg hat sich Frederik Werning zurückgezogen. Bei der Jahreshauptversammlung am Montagabend in „Peters Eck“ kandidierte der Ratsherr, der auch stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender ist, nicht mehr. An die Seite der einstimmig wiedergewählten Co-Vorsitzenden Sophia Maschelski-Werning stellten die Mitglieder Manfred Kreutz. Auch diese Wahl erfolgte einstimmig.

Zur Versammlung begrüßte der noch amtierende Vorsitzende Frederik Werning den Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup, den früheren Landtagsabgeordneten und Bürgermeister Günter Harms sowie den Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Dennis Kocker, der zum Versammlungsleiter gewählt wurde. Sein Gruß galt aber auch den Unterstützern vom SPD-Stadtverband Sebastian Richter und Christian Szontkowski.

Geschäftsbericht als Hochglanzbroschüre

Der Vorstand legte eine viel bebilderte Hochglanzbroschüre mit dem Geschäftsbericht für 2019 bis 2021 vor. Werning ergänzte den ausführlichen Bericht mit einigen Anmerkungen. Zu den aktuellen guten Umfragewerten für die SPD zur Bundestagswahl am 26. September meinte er: „Ich will nicht Schluss machen, sondern richtig loslegen.“ Dabei verwies Werning auf die Bedeutung dieser Wahlen auch für die Landtagswahl im Mai 2022. Für diese findet die Wahlkreisdelegiertenkonferenz bereits am 25. Oktober statt.

Der schriftliche Bericht zeigte, dass der Ortsverein in den vergangenen zwei Jahren sehr aktiv war. Hier nannte Frederik Werning unter anderem die Forderung nach mehr sozialem Wohnungsbau, für die man im Ahlener Süden, Osten und in Dolberg unterwegs gewesen sei. Auch den Besuch von Martin Schulz auf den Glückauf-Platz zur Europawahl erwähnte er.

Die Kommunalwahlen sehe er als Ortsvereinsvorsitzender mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es sei gelungen, sehr viele Kandidaten in den Rat zu bringen. In den Wahlbezirken mit niedriger Wahlbeteiligung habe die SPD aber nicht gut abgeschnitten: Werning: „Da müssen wir dran arbeiten.“ In seinen Ausführungen erwähnte er auch die Spielplatzbereisungen, die man dieses Jahr wieder aufgenommen habe. Stets fand der Abschluss bei Norbert Schwemmer mit Grillen statt. Hierfür bedankte Werning sich mit einem kleinen Präsent. Die Mitgliederzahl sei gesunken, aber nicht durch Austritte, sondern durch Sterbefälle. Es gebe aber auch Neueintritte von jungen Menschen, wie zum Beispiel von dem sehr aktiven Jason Mondorf.

Gute Kassenlage

Nach den Ausführungen von Frederik Werning gab Udo Zambo den Kassenbericht ab. Er meldete eine gute Kassenlage, so dass die einstimmige Entlastung von Kassierer und Vorstand keine Frage war.

An die Spitze des SPD-Ortsvereins Süd-Ost-Dolberg wurde das Duo Manfred Kreutz und Sophia Maschelski-Werning gewählt. Ihre Stellvertreter sind Dennis Starke (Süd), Deniz Yalcin (Ost) und Holger von Hagen (Dolberg). Schriftführer wurde Uwe Maschelski (Stellvertreter Kay Urban Röge). Die Kasse führt Udo Zambo (Stellvertreter Jason Mondorf). Als Seniorenbeauftragter fungiert Günter Pietsch, als Mitgliederbeauftragte Ergül Aydemir. Neun Beisitzer wählte die Versammlung: Bernhard Meiwes, Birgit Kaplan, Jörg Koyro, Harald Krämer, Norbert Schwemmer, Bianca Theisen, Serhat Ulusoy, Siegbert Weigel und Frederik Werning. Außerdem wurden die Delegierten für die Wahlkreiskonferenz zur Wahl eines Landtagskandidaten und für den Kreisparteitag gewählt.