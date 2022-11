Spektakel mit ernstem Hintergrund

Die Landwirte ließen es am Freitagabend wieder leuchten. Die Aktion „Ein Funken Hoffnung“ zog sich durch die Vorhelmer Ortsteile.

Auch in diesem Jahr bereiteten die Vorhelmer Landwirte den Menschen an den Straßenrändern mit ihren lichtergeschmückten Treckern viel Freude. Mit durchaus ernstem Hintergrund. Erneut stand die Aktion am Freitagabend unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung – ohne Bauern geht’s nicht“. Damit machten sie auf ihre zum Teil existenzbedrohende Situation aufmerksam.

Glühweinausschank bei der Lichterfahrt der Landwirte Foto: Ralf Steinhorst

Startpunkt war wieder der Ortsteil Vorhelm-Bahnhof, der Pulk mit über 30 Treckern durchfuhr dann Vorhelm-Dorfmitte bis nach Tönnishäuschen als Endpunkt. Gleich in der Haarbachstraße wartete erwartungsvoll der kleine Lennard auf seinem Kindertrecker, natürlich mit leuchtender Lichterkette bestückt, auf die lange Reihe der großen Brüder. „Das ist schön, da freut sich Lennard schon das ganze Jahr drauf“, blickte auch seine Mutter Sarah Heese den herannahenden Schleppern trotz plötzlich einsetzenden Regens entgegen. Auch Patenonkel Louis Wiegers wollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen. „Ich bin extra für die Lichterfahrt aus Bochum rübergekommen“, erklärte der ehemalige Ahlener, den es ins Ruhrgebiet verschlagen hat.

Die Vorhelmer Landwirte hatten sich wieder einiges einfallen lassen, um ihre Trecker leuchtend weihnachtlich zu schmücken. Da blieb es nicht nur bei Lichterketten, auch viel Tannengrün war da zu sehen. Einer der Fahrer fuhr sogar einen überdimensionalen Weihnachtsmann spazieren. Zwischen den modernen und sehr großen Schleppern waren auch zahlreiche Oldtimer unterwegs.

Impression von der Lichterfahrt der Vorhelmer Landwirte. Foto: Ralf Steinhorst

Der Verband der Vorhelmer Vereine (IG VVV) hatte die Lichterfahrt auch in diesem Jahr wieder dazu genutzt, auf dem Dorfplatz einen Treff mit Glühwein und Kinderpunsch gegen freiwillige Spende zu organisieren, was mit einem Grillwürstchenverkauf des Fördervereins der Nicolaikirche abgerundet wurde. „Wir halten dieses Mal 60 Liter Glühwein und 30 Liter Kinderpunsch bereit“, wollte der IG VVV-Vorsitzende Guido Keil keine Engpässe aufkommen lassen. Zumal der Stand wieder als Dank für alle Ehrenamtlichen in den Vereinen und für die Dorfbewohner gedacht war.