Spenden für die Ponystation

Der Ponystation und dem St. Vinzenz am Stadtpark kommen die Spenden zugute, die bis 21. Dezember im Viva Fitness Green abgegeben werden. Die Idee stammt von Mitgliedern des Fitnessstudios.

Das Fitnessstudio Viva Fitness Green führt wieder eine Spendenaktion durch, an der sich auch Nichtmitglieder beteiligen können. Gesammelt wird bis einschließlich 21. Dezember für die Ponystation. Der Vorschlag, die Ponystation zu begünstigen, sei aus den Reihen der Mitglieder gekommen, erklärte Annette Laumann, Studioleiterin des Viva Fitness Green.

Geld für Futter

Gesammelt wird ab sofort Geld, aber auch Sachspenden wie Spielzeug, Spiele, Plüschtiere, Malbücher oder Stifte sind willkommen. „Die Sachspenden geben wir dann an das St. Vinzenz im Stadtpark weiter“, ist es Thorsten Pälmke, Vorsitzender der Ponystation, ein Anliegen, dort weihnachtliche Freude zu verbreiten. Er war sehr erfreut darüber, dass die Mitglieder des Fitnessstudios an die Ponystation denken. Diese kann die Geldspenden unter anderem für den Kauf von Futter sehr gut gebrauchen. Die Spenden können im Fitnessstudio an der Beckumer Straße 59 abgegeben werden.