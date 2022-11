Spendenaktion folgt Beispiel des Heiligen

Dorfgemeinschaft mit Atmosphäre erlebten die vielen Familien, die am Freitag den Martinsumzug in Vorhelm besuchten.

An der Spitze St. Martin auf seinem Pferd Moni, daneben der Bettler und dahinter eine endlos lange Schlange von Kindern mit Laternen und deren Eltern oder Großeltern. Der Martinsumzug in Vorhelm war für den ausrichtenden Heimatverein wieder ein großer Erfolg.

Auch, weil das Wetter am Freitagabend passte: die milden Temperaturen lockten die Menschen zur Wiese Im Loh, die als Ausgangs- und Endpunkt des Umzugs fungierte. „Das ist wieder gut besucht, die Menschen erleben hier Dorfgemeinschaft mit Atmosphäre“, zeigte sich der neue Heimatvereinsvorsitzende Josef Rehbaum überwältigt von der Teilnehmerzahl.

Drei Körbe Lebensmittel für den Warenkorb

Schon im letzten Jahr waren die Organisatoren von der Vielzahl der Menschen überrascht, so dass die Brezel geteilt werden mussten, so dass alle Kinder in den Genuss des dann runden Teigringes kommen konnten. Was ganz im Sinne von St. Martin gewesen ist, der der Sage nach seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Aufgrund des Brezelerlebnis vom letzten Jahr entstand beim Heimatverein die Idee, zum Umzug Lebensmittelspenden anzunehmen, die dann an den Caritas-Warenkorb nach Ahlen weitergeleitet werden. Drei Körbe kamen so zusammen. Ergänzt wurde die Aktion mit einer Spendenbox.

Natürlich waren auch dieses Mal wieder St. Martin (dargestellt von Lotta Keller) und der Bettler (gespielt von Fanny Schlüter) sowie dieses Mal das Pferd Moni im Einsatz, um den langen Martinsumzug anzuführen. Jugendfeuerwehrleute mit Fackeln sorgten für den nötigen Sicherheitsabstand zu dem Trio, der Löschzug Vorhelm kümmerte sich um Absperrungen an der Wiese sowie deren Ausleuchtung. Das Jugendblasorchester begleitete die lange Schlange musikalisch, Pastoralreferent Stefan Bagert übernahm wieder die Erzählung der Martinsgeschichte.