Sperrung wird vorzeitig aufgehoben

Die „Ahlener Hütchen“, die ursprünglich bis zum 15. Januar die Kleibrinkstiege für den Durchgangsverkehr sperren sollten, werden nun schon in der kommenden Woche abgeräumt.

Der Protest von Anwohnern des Kleibrinks ge­gen einen „Verkehrsversuch“ in ihrem Wohnquartier war erfolgreich. Die probeweise Sperrung der Kleibrinkstiege, von der Stadt eigentlich für eine Dauer von drei Monaten geplant bis zum 15. Januar, soll schon in der kommenden Woche wieder aufgehoben werden. Das beschloss nahezu einstimmig am Montagabend der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität (UKM) auf Antrag von Bernd Meiwes (SPD), der zu Beginn der Sitzung im Ratssaal darum gebeten hatte, den Punkt aus aktuellem Anlass zusätzlich auf die Tagesordnung zu nehmen.

Meiwes schilderte seine Eindrücke bei einem Ortstermin am vergangenen Mittwoch (un­sere Zeitung berichtete) und äußerte Verständnis für den Ärger der Anlieger. Die Auswirkungen der Abriegelung der Kleibrinkstiege seien offensichtlich: „Der ganze Verkehr fließt jetzt über den Kleibrink.“ Die zusätzliche Belastung der Straße sei massiv. Meiwes forderte, das Experiment „schnellstmöglich“ zu beenden, dessen Fortsetzung über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel mit Sicherheit keine neuen Erkenntnisse mehr bringen würde.

„ »Wir haben alle erforderlichen Da­ten erhoben.« “ Michael Göttfert, Ordnungsabteilung

Michael Göttfert, Leiter der städtischen Ordnungsabteilung, gab dem Antragsteller überraschend recht: „Wir haben alle erforderlichen Da­ten erhoben.“ An den Ergebnissen der jetzt sechs Wochen andauernden Verkehrszählung werde sich „zwischen den Jahren“ und in den ersten Januar-Tagen vermutlich tendenziell nichts mehr ändern. Die Verwaltung habe selbst schon darüber nachgedacht, den Versuch früher, vor Weihnachten, abzubrechen.

Dann müsse man über den Antrag der SPD ja gar nicht abstimmen, meinte Ulf Rosenbaum (CDU). Dies ad hoc, „nur auf Zuruf“ zu tun, sehe er sich außerstande: „Ich habe keine Unterlagen.“ Auch Britta Tomsa (FDP) erklärte sich für „unvorbereitet“ und wollte zunächst Rücksprache mit ihrer Fraktion halten.

Thomas Kozler (SPD) aber insistierte: „Die Fakten liegen auf dem Tisch.“ Die „Ahlener Hütchen“ könnten schon nächste Woche abgebaut werden. Michael Göttfert zögerte kurz, erhob dann aber keine Einwände. Bei einer Gegenstimme von Ulf Rosenbaum und Enthaltung von Britta Tomsa beschloss der Ausschuss, dem Antrag von Bernd Meiwes zu entsprechen – und damit dem Wunsch der leidgeprüften Anwohner des Kleibrinks.