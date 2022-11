Sperrvermerk für sechs Baumaßnahmen gestrichen

Sperrvermerk? „Alle sechs Maßnahmen waren bereits beschlossen. Teils aus 2018“, intervenierte Karl-Heinz Jonscha (CDU) am Donnerstagabend im Betriebsausschuss. Sein Einwand, der zugleich Antrag war, fand Mehrheit – und hob die Sperre hinter sechs Maßnahmen zur Straßenunterhaltung im Wirtschaftsplan 2023 der Ahlener Umweltbetriebe zunächst einmal auf. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat.

Konkret geht es um diese Projekte: Bürgerradweg Walstedder Straße (20 000 Euro), Querungshilfe Ortsausgang Warendorfer Straße (75 000 Euro), Querungshilfe Gemmericher Straße (65 000 Euro), Umgestaltung Heinrich-Sommer-Straße (20 000 Euro) sowie die Verkehrsberuhigungen Dillweg und Lambertistraße (je 75 000 Euro). Das Paket summiert sich auf 330 000 Euro. Bei der Abstimmung, den Sperrvermerk aufzuheben, votierten acht Ausschussmitglieder mit Ja, sechs mit Nein, zwei enthielten sich. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde beschlossen.

375 000 Euro für den Ausbau von Wirtschaftswegen

Vorab war die SPD-Fraktion mit einem Antrag gescheitert, einen Sperrvermerk über 225 000 Euro für den Ansatz zum Ausbau der Wirtschaftswege zu setzen. Die Abstimmung endete mit einem Patt bei sieben zu sieben Stimmen und zwei Enthaltungen. Für den Ausbau stehen nun im nächsten Jahr 375 000 Euro zur Verfügung.

Ihren Antrag hatte die SPD wie folgt begründet: Der grundsätzliche Auftrag zur Prüfung einer möglichen Beteiligung der Anwohner der jeweiligen Straßen und Wege vom 20. Oktober 2018 bleibt bestehen und ist nach wie vor ungeklärt. In den zurückliegenden Jahren wurden unterschiedliche Beträge von 150 000 bis maximal 300 000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Stadt Ahlen sehen wir nach Aufstellung des Haushaltsplans 2023 keine Möglichkeiten, diesen Sperrvermerk im kommenden Jahr aufzuheben.“ Grundsätzlich werde die SPD-Fraktion bei dem ursprünglichen Ansatz von 150 000 Euro bleiben wollen, da aktuell keine zwingende Notwendigkeit zu sehen sei, die Ansätze für Wirtschaftswege so deutlich zu erhöhen.