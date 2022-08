Spieleparcours und ein kleiner Schießwettstreit

Hüpfburg, Spieleparcours und weitere Attraktionen bildeten am Wochenende den Rahmen für das Familienfest des Löschzugs Vorhelm am „Kulturgut Samson“.

Mit einem bunten Programm für alle Generationen gestaltete der Feuerwehr-Löschzug Vorhelm am Samstag nach langer Pause wieder ein Familienfest. Ort des Geschehens waren diesmal der Biergarten und die angrenzende Wiese des „Kulturguts Samson“. Dort hatte das Organisationsteam so einiges vorbereitet.

„Die Resonanz ist wirklich toll“, freute sich Löschzugführer Raphael Eustermann bei der Begrüßung der rund 80 Gäste unter den schattigen Linden der Anlage im Kern von Tönnishäuschen, wo mehrere Sitzgruppen zum Verweilen einluden. Er lobte das Engagement aus den eigenen Reihen bei der Vorbereitung: „In den vergangenen Tagen wurde hier gemeinsam so einiges bewegt, Rasen gemäht und Laub entfernt. Die Damen haben die Tische zu guter Letzt noch mit frischen Blumen dekoriert.“ Dank galt außerdem dem Vorstand des ansässigen Fördervereins „Kulturgut Samson“ für die Unterstützung.

Der klassische Nagelbalken

Für die Kinder war neben einer Hüpfburg ein kleiner Spieleparcours aufgebaut, wo sie das Löschen üben oder Torwandschießen konnten. Natürlich stand für sie auch ein Löschfahrzeug zur Verfügung, an dem die Aktiven auf Nachfrage alles Relevante erläuterten.

Die etwas reiferen Jahrgänge übten sich derweil am klassischen Nagelbalken oder beteiligten sich am Wettbewerb im Luftgewehrschießen. Da kamen bei einigen Vorhelmern Erinnerungen hoch, als rund um die Alte Schänke das Tönnishäuschener Schützenfest gefeiert wurde. Am Ende belegten Reinhard Hennenberg sowie Sina und Sebastian Sydow am Ende die vorderen Plätze. Sie erhielten bei einer Siegerehrung am Abend kleine Präsente aus den Händen von Raphael Eustermann und Schießmeister Heinrich Schlautmann.

Nach Einbruch der Dämmerung kamen die bunten Lichterketten besonders gut zur Geltung und das Geschehen verlagerte sich an die (Steh-)Tische vor der Beköstigungshütte.

Dass die Vorhelmer Wehr ein so vielseitiges Fest auf die Beine stellen konnte, lag vor allem an einer dicken Finanzspritze: Die Landesregierung hatte bereits im vorigen Jahr das Förderprogramm „2000-mal 1000 Euro für das Engagement“ gestartet, das in diesem Jahr fortgesetzt wurde. Das Schwerpunktthema lautete jeweils „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“, berichtete Sebastian Sydow, der den Antrag ausgearbeitet hatte. „Wir haben uns mit dem Löschzug beworben und eine 1000-Euro-Zuwendung erhalten.“ Schließlich erfülle die Truppe den ausgelobten Zweck gleich in mehrfacher Hinsicht.