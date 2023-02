Spielfreude kehrte schnell zurück

Lange musste die Plattdeutsche Theatergruppe warten. Nun öffnet sich endlich wieder der Vorhang der Heimatbühne. Am kommenden Samstag (4. März) um 19.30 Uhr feiert das Stück „Hete Tiden“ seine Premiere. Hierzu gibt es noch wenige Karten.

„Wir hatten das Stück schon perfekt vorbereitet, alles war bereit, als uns die Coronapandemie im März 2020 in die Knie zwang“, blickt Spielleiter Thomas Hermes zurück. „Alle freuen sich, dass es endlich weitergeht. Das haben wir schon bei den Proben gespürt.“ Es habe gar nicht lange gedauert, bis die Spielfreude zurückkehrte. „Ich würde sogar sagen, durch die lange Zwangspause haben wir uns doppelt und dreifach gefreut, wieder beisammen zu sein. Das ist wie bei einer großen Familie.“

Stolz ist die Bühne auf ihre neue Mitstreiterin Kajsa Strätker, die in diesem Jahr ihr Debüt gibt. Ebenso warten die bekannten Gesichter der Bühne auf die ihre Fans: Petra Helbeck, Claudia Hoppe, Oliver Rösler, Tina Beermann, Stefan Glinka, Gerhard Lutterbeck, Annette Berste, Ludger Demski und Thomas Hermes. Im Flüsterkasten sitzt traditionell Gaby Heidrich. Das Motto lautet wie immer: „Man kann so hiärtlik lachen .wenn wi up de Bühn Spagitzkes machen. Un use Platt is genau so fien äs Hauchdütsk, Angelsk un Latin!“

Der Vorverkauf läuft

Wer für die Premiere in der alten Turnhalle an der Marienstraße in Enniger oder die Folgeveranstaltungen Karten ordern möchte, kann sich montags bis mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr bei Monika Balaban unter der Nummer 01 57 / 34 23 58 52 melden. Beim Kartenvorverkauf für die Seniorenvorstellungen steht Gaby Rose-Demski unter Telefon 0 25 28 / 19 87 zur Verfügung, ebenso Ruth Rose unter Telefon 0 25 28 / 13 42. Kartenvorbestellungen über den Anrufbeantworter werden nicht akzeptiert. Nicht eingelöste Reservierungen werden 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn in den freien Verkauf gegeben. Für weitere Fragen hat der Regisseur der Heimatbühne, Thomas Hermes, immer ein offenes Ohr. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 0 25 28 / 2 20 98 12 oder per E-Mail an hermes-enniger@t-online.de.

Die Spielgruppe weist außerdem auf die verschärften Brandschutzauflagen im Aufführungssaal hin: Die Garderobe befindet sich nun in der „Theaterhölle “, denn es dürfen keine Jacken und Mäntel mit in den Theatersaal genommen werden. Eigene, mitgebrachte Sitzkissen sind nicht mehr erlaubt.