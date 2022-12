Spielzeug und Parfüm beliebt

„Der frühe Vogel fängt den Wurm.“ Dieses Motto beherzigen einige auch beim Kauf ihrer Weihnachtsgeschenke und arbeiten schon im November eine umfangreiche Liste ab. Doch es gibt auch das Gegenteil: Nicht wenige Kundinnen und Kunden zieht es erst am 24. Dezember in die Geschäfte, um ein „Last-Minute-Geschenk“ zu besorgen. Dass diese Fraktion nicht so klein ist, wurde daran deutlich, dass die Ahlener Fußgängerzone am „Heiligen Morgen“ gut gefüllt war.

