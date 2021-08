Spontaner Stich in den Schulstunden

Impfen in den Schulstunde – einfacher geht‘s nicht. Zwei Ahlener Schulen machten am Dienstag den Anfang. Zwei Wochen lang wird das mobile Impfteam des Kreises Warendorf in Klassenräumen die Nadel für den kleinen Pieks ansetzen.

Irgendwann, irgendwie – und jetzt spontan hier im Erdkunderaum des Städtischen Gymnasiums. Ein Kühlschrank aus den Beständen des Schulhausmeisters reicht am Dienstagmittag, um ihn zwischen Globus und Weltkarten zum temporären Impfzentrum zu machen. Dazu drei Ärzte und drei Medizinische Fachangestellte, die zur fünften Stunde mit 48 einsatzbereiten Spritzen vorgefahren kommen. Ob die reichen? „Wenn nicht, können wir kurzfristig nachordern“, versichert Jens Meininghaus, Chef des mobilen Impfteams des Kreises Warendorf.

Kurzfristig – davon spricht auch Schulleiter Meinolf Thiemann. Zwei Tage nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs hatte auch ihn die Mail des Kreisgesundheitsamts mit der Frage erreicht, ob das Städtische Gymnasium mitmache? „Wir wollen das auf jeden Fall“, betont Thiemann, ehe er um punkt 12 Uhr per Durchsage die Nachricht in die Kursräume schickt, dass es jetzt losgehe. Dazu sein Wunsch: „Ich würde mich über eine große Resonanz sehr freuen.“

Zeit für die Durchsage: Meinolf Thiemann bittet zur Impfung in den Erdkunderaum.

Schüler der Oberstufe waren gleich am Freitag informiert worden, ihre Eltern am Samstag. Gerne hätte der Schulleiter die Q 2 noch mit dabei gehabt. Doch die ist auf anderweitiger Spritztour. Die Ausflugswoche funkt mit Phantasialand, Kanutouren und weiteren Tagestrips dazwischen. „Eigentlich schade“, bedauert Thiemann, doch: „Wenn der Bedarf groß ist, werden wir versuchen, das Impfteam noch einmal ins Haus zu holen.“

Vier positive Corona-Tests zum Wochenanfang

Während der letzten Abiturfeierlichkeiten habe sich gezeigt, dass bereits viele Schüler geimpft gewesen seien. Jetzt gehe es darum, allen anderen aus der Sekundarstufe II ein niederschwelliges Angebot zu machen. Thiemanns Devise: „Bildung nützt, Impfung schützt.“ Auf dass alle mit einem sichereren Gefühl zur Schule gehen. Routinemäßige Schnelltests hatten zum Wochenanfang vier Mal positiv angeschlagen.

Ärztliche Einzelberatung vor der Impfung...

Dennoch zeigt sich der Schulleiter entspannt: „Ich gehe davon aus, dass unter ihnen maximal einer positiv ist.“ Im vorigen Schuljahr hatten PCR-Tests nach insgesamt vier Positiv-Schnelltests Entwarnung gegeben. Dass jetzt so kurz nach den großen Ferien die Zahlen ansteigen, sei fast normal.

Hohe Impfbereitschaft unter Schülern

Eine hohe Impfbereitschaft lässt den Schulleiter hoffen, das Gymnasium lang durch das neue Schuljahr offen halten zu können. Hinter den zweistündigen Stopp des Impfteams setzt er an diesem Dienstag die Wunschzahl 50. Die nach einer halben Stunde halb erreicht ist. Die, die den Anfang machen, haben sich spontan entschieden, wie sie lang durch die Wartereihe erzählen. „Ich wollte mich schon noch impfen lassen“, sagt Emilia Schulte (15). Ähnlich klingt Dewid Oberdörfer (16): „Ich hatte es sowieso vor.“ Wann, wenn nicht jetzt. . . Unter den Schülern sind auch zwei, die die Öffentlichkeit scheuen. Ihre Eltern sollen es nicht wissen. Mit 16 dürfen sie selbst entscheiden.

Die Impfdosen werden an diesem Dienstag reichen. Nach zwei Stunden sind 27 Injektionen verabreicht. In drei Wochen sollen mit der zweiten Spritze auch Erstimpfungen möglich sein.

Der Impfstoff wird im Klassenraum kühl zwischengelagert.

Das mobile Impfteam des Kreises Warendorf hatte seine zweiwöchige Schulbereisung am Morgen in der Ahlener Fritz-Winter-Gesamtschule gestartet. 22 Jugendliche machten den Anfang. Schulleiter Alois Brinkkötter verweist auf eine hohe Zahl bereits Geimpfter und lässt wissen: „Ich empfehle die Impfung, respektiere aber selbstverständlich auch andere Haltungen. Die Geimpften haben aber die Sicherheit, dass sie von Quarantänemaßnahmen nicht betroffen sein werden. Das ist besonders für die Jugendlichen relevant, die in diesem oder nächsten Jahr das Abitur machen. Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist besser als Homeworking.“