Sport-Klasse darf nun klettern gehen

Erst haben sie fleißig in die Pedale getreten. Nun geht es für die Sportklasse der Jahrgangstufe neun der Fritz-Winter-Gesamtschule als Belohnung in die Kletterhalle.

Für ein besseres Klima ist die Sport-Klasse der Jahrgangsstufe neun der Fritz-Winter-Gesamtschule kräftig in die Pedale getreten – und zwar so kräftig, dass am Ende sogar ein Preis dabei heraussprang. Beim von der Stadt Ahlen geförderten Wettbewerb „Stadtradeln“ gab es eine Auszeichnung als beste Schulklasse.

Im Spätsommer hatte die Stadt zur Teilnahme an der Stadtradeln-Aktion des Klima-Bündnisses aufgerufen. In diesem Klima-Bündnis haben sich rund 1700 Städte in über 25 Ländern zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, um den Klimaschutz auf kommunaler Ebene voranzubringen.

964 Kilometer zur Bestleistung beigesteuert

793 Ahlenerinnen und Ahlener machten mit und erstrampelten immerhin 185 564 Kilometer im Aktionszeitraum zwischen dem 15. August und 4. September. 964 Kilometer der Ahlener Bestleistung gehen auf das Konto der Sport-Klasse Jahrgang neun.

Lukas Ossenbrink, Mobilitätsmanager der Stadt Ahlen, überreichte jetzt den Schülerinnen und Schülern ihren Preis – passend zur Sport-Klasse ein Gutschein für die Kletterhalle Rockvibes. Klassen- und Sportlehrerin Ines Reicke hofft jetzt auf noch mehr Motivation für das „Stadtradeln“ sowohl in ihrer Klasse, aber auch an der gesamten Schule: „Fürs nächste Jahr wünsche ich mir, dass noch mehr unserer Schülerinnen und Schüler teilnehmen und so der Klimaschutz noch mehr in den Fokus rückt.“