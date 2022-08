Sportbetrieb läuft wieder auf Hochtouren

Warum nicht mal neue Wege gehen? Die Ahlener SG nutzte ihre Jahreshauptversammlung am Sonntag erstmalig auch dazu, langjährige Mitglieder zu ehren – und konnte sich so über eine sehr gute Beteiligung freuen. Auch unabhängig davon gab es positive Nachrichten: Nach einem vorübergehenden pandemiebedingten Mitgliederschwund wächst der Verein wieder. Und ist auf bestem Wege zu alter Stärke.

Im Rahmen seines Berichts konnte ASG-Vorsitzender Martin Feldhaus auf erfreuliche Zahlen verweisen: 1585 Mitglieder, darunter 886 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, bedeuten ein Plus von ungefähr 100 Mitgliedern gegenüber dem Vorjahresstand. „Wir haben bald das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht“, hob er hervor. Allerdings sei es schwierig, an neue Trainer zu kommen. „Wir müssen versuchen, frühzeitig Ehrenamtliche für uns zu gewinnen“, appellierte Martin Feldhaus an die Abteilungen. Nur so gelänge es, dauerhaft ein attraktives und breites Sportangebot zu sichern.

Berichte aus den Abteilungen

Es folgten umfangreiche Berichte aus den einzelnen Abteilungen, bei denen deutlich wurde, dass das Vereinsleben nach dem coronabedingten Stillstand wieder pulsiert und der Sportbetrieb auf Hochtouren läuft. Teils mit beachtlichen Erfolgen, über die etwa die Handballer und die Wassersportabteilung berichten konnten. Nach dem Kassenbericht von Schatzmeisterin Andrea Jaunich und der einstimmigen Entlastung des Vorstands setzten die Mitglieder bei den sich anschließenden Wahlen auf personelle Kontinuität: Sowohl Ingo Rütten (Zweiter Vorsitzender) als auch Geschäftsführerin Doris Toppmöller wurden einstimmig im Amt bestätigt. Damit bleibt das Quartett an der Vereinsspitze unverändert. Als Ersatz für den als Kassenprüfer ausscheidenden Alfons Leifeld wählte die Versammlung Martin Teufel.

Eine gehörige Portion Wehmut kam gegen Ende der Versammlung auf. Ist das ASG-Clubheim als Wohnzimmer des Vereins ohne Marlies und Jochen Wrobel überhaupt vorstellbar? Für viele Mitglieder verschiedener Abteilungen kaum. Dennoch will das Clubheimwirtepaar zum 9. Oktober 2023 definitiv aufhören – nach genau drei Jahrzehnten. „Wir müssen uns frühzeitig nach geeigneten Nachfolgern umsehen“, bat Martin Feldhaus alle Anwesenden, Augen und Ohren offenzuhalten, um das Clubheim dann in gute Hände geben zu können.

Mitglieder aus drei Jahren wurden bei der ASG-Versammlung geehrt. Foto: ASG

Der Höhepunkt zum Abschluss markierte dann zugleich eine Premiere in der Vereinshistorie: Zum ersten Mal ehrte die ASG ihre langjährigen Mitglieder nicht am ersten Adventssonntag, sondern im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Sommer bei einem Grillfest. „Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir nicht wissen, wie die Lage im Winter ist“, erklärte Martin Feldhaus. Zusätzlich zu den Ehrungen für das Jahr 2022 wurden auch die ausgefallenen Ehrungen aus 2020 und 2021 nachgeholt.

Ältestes Vereinsmitglied 95 Jahre alt

Eine Idee, die auf positive Resonanz stieß. So waren viele Mitglieder gekommen, die dem Verein seit mittlerweile 25, 40, 50, 60, 65, 70 oder sogar 75 Jahren die Treue halten. Unter ihnen auch Theo Ewers, der mit 95 Jahren das älteste ASG-Mitglied ist. Den Jubilaren wurden Urkunden, Handtücher mit dem Vereinslogo und teils Präsentkörbe überreicht. Bei frisch Gegrilltem und kühlen Getränken bestand dann die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen und auf lustige Anekdoten und sportliche Erfolge zurückzublicken.