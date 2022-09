Sportbox regt zum Fitnesstraining an

Durch ein „Geocaching Adventure Lab“ und die Errichtung einer Sportbox wird die Attraktivität des Freizeitbereichs durch zwei Projekte gesteigert. Die AG Sportentwicklung kann seit der Aufnahme ihrer Arbeit bald erste Ergebnisse vorlegen, erfuhr der Sport- und Freizeitausschuss zudem.

Anna Schepers aus dem Fachbereich Sport stellte das Projekt Sportbox vor, die erste Box steht steht bereits auf dem Basketballfeld des Zechengeländes. Sie beinhaltet ein Verleihangebot für Fitness-Equipment. Mit einer App können ein Zeitslot gebucht und die Geräte genutzt werden. Die Investition beläuft sich auf 15 800 Euro, 70 Prozent werden durch Bund und Land gefördert, mit 30 Prozent beteiligt sich die Stadt. Am 23. September soll die Box mit einem Aktionstag eingeweiht werden. Es ist ein Pilotprojekt, weitere Boxen könnten folgen.

„Geocaching Adventure Lab“

In Dolberg läuft bereits das Projekt „Geocaching Adventure Lab“. Es beinhaltet eine Schnitzeljagd, bei der verschiedene Standorte besucht und Fragen beantwortet werden sollen. Der Premium-Account kann für 30 Euro jährlich gebucht werden, weitere Lab-Caches sind für Vorhelm und den Innenstadtbereich geplant, für die Stadt ist das Projekt kostenlos. „Da ist die Kreativität der Verwaltung mit eingeflossen“, so Sportdezernentin Stephanie Kosbab stolz.

Mehr Kontakt zu Vereinen

Der SFA sprach sich einem weiteren Punkt dafür aus, nach den Pandemiebeschränkungen wieder den direkten Kontakt zu den Vereinen zu intensiven. Dazu sollen die Sitzungen wieder verstärkt in Vereinsräumen stattfinden. Vereine, die dieses wünschen, können sich beim Stadtsportverband melden, der die Wünsche an den Ausschuss weiterleitet. In diesem Sinne verabschiedete sich der scheidende Stadtverbandsvorsitzende Martin Hummels aus dem Ausschuss mit lobenden Worten: „Wir haben hier vieles für den Sport erreicht.“

Fachbereichsleiter Christoph Wessels unterrichtete den Ausschuss zudem darüber, dass die „AG Sportentwicklung“ dem SFA in der Novembersitzung einen ersten Zwischenbericht wird vorlegen können: „Wir sind da auf einem guten Wege.“ Die AG erarbeitet ein ganzheitliches Konzept für den Ahlener Sport.