Sportgeschichte bleibt lebendig

Bartu Efe Tarhan und Francis Thülig freuen sich über den Landessieg im Geschichtswettbewerb, Joschua Schwandt beteiligte sich ebenfalls mit einem Blick in die Historie des Ahlener Sportlebens.

Mit dem Geschichtswettbewerb in die Ahlener Sportgeschichte eingetaucht sind (v.r.) Francis Thülig, Joschua Schwandt und Bartu Efe Tarhan. Links Geschichtslehrerin Ricarda Köster

„Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“. So lautete das Motto des diesjährigen Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten, an dem die Schüler Bartu Efe Tarhan, Francis Thülig und Joschua Schwandt vom Gymnasium St. Michael teilnahmen. Zwei von ihnen wurden Landessieger und haben nun die Chance, mit ihren Beiträgen auch Bundessieger zu werden.

In den Wettbewerbsbeiträgen sollten Sportthemen aus der Region aufgegriffen werden. Da kam ganz schnell das Ahlener Sportarchiv, das seine Räume inzwischen in der dem St. Michael gegenüberliegenden Bodelschwinghschule hat, als Unterstützer ins Spiel.

Thema Glückauf-Kampfbahn

Bartu Efe Tarhan ist einer der beiden Landessieger und hatte sich in einer Videoarbeit der Geschichte der Glückauf-Kampfbahn gewidmet. Er hat die Kampfbahn nicht mehr erlebt, ist erst in Zeiten des Wersestadions auf die Welt gekommen. Aber sein Vater und Großvater waren Kumpel auf der Zeche Westfalen, weshalb er dann doch einen Bezug zum alten Stadion fühlt, auch weil er in der Kolonie wohnt. „Das war ein Integrationsort der Kumpel – ein Platz von Bergmännern für Bergmänner“, hat Bartu Efe Tarhan die Bedeutung für die aus vielen Nationen stammenden Kumpel herausgearbeitet. Ein schlichtes Bauwerk, passend für die Zeit, findet er. Auch wenn er nicht viel von der Glückauf-Kampfbahn wusste, das Thema wurde immer spannender, je mehr er herausfand. Auch Dank der Sportarchiv-Hilfe.

Thema Taubensport

„Rennsport des kleinen Mannes – der Taubensport“ ist der Beitrag von Landessieger Francis Thülig betitelt. Die Familie seiner Großtante hatte eine Taubenzucht. „Da wollte ich wissen, wie das geht“, begann er zu forschen. Vor allem Interviews in der Familie und mit den erfahrenen Taubenzüchtern Franz Börste und Karl-Heinz Scharmann brachten ihm viele Informationen über Züchter und Verhalten der Tauben: „Das ist eine große Leidenschaft, du musst mit den Tauben ja das Leben verbringen.“ Hart am Limit war sein Beitrag schließlich mit knapp 50 Seiten, 50 Seiten waren als Maximum erlaubt.

Thema Jahnwiese

Zum Landessieg hat es bei Joschua Schwandt zwar nicht gereicht, das Thema Jahnwiese hat aber auch ihn erfasst. Der ehemalige Sekundarschüler hatte sich in der Schule oft gefragt, welche Bedeutung die brachliegende Fläche neben seiner Schule wohl hatte. Dass es die Jahnwiese heute nicht mehr gibt, bedauert Joschua Schwandt sehr. „Für mich war es ein weiterer Schritt, die Ahlener Stadtgeschichte kennenzulernen“, bilanzierte er die Teilnahme am Wettbewerb. Das sahen auch seine beiden Mitschüler so.

Geschichtslehrerin Ricarda Köster zollte den Schülern großes Lob, gerade wegen der Pandemiebeschränkungen hätten sie selbstständig und ohne Hilfe von Projektgruppen arbeiten müssen. Auch Dieter Massin vom Sportarchivteam war begeistert: „Die Arbeiten werden Bestandteil des Sportarchivs, das haben sie sich verdient. Denn die sind ja jetzt auch ein Teil der Ahlener Sportgeschichte.“