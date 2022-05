Sportunterricht demnächst auf neuem Multifunktionsfeld

Christian Falk, Silke Richter, Harald Schwick, Theo Falk, Richard Fröhling, Spedin Hoxhaj, Marvin Röhr, Lulzim Desku, Pascal Schulte, Thomas Arndt und Fabian Schwemmer packen an

Draußen Sport zu treiben, ist gesünder als drinnen. Um da in Zukunft flexibler zu sein, legt die Lambertischule gerade in einem Gemeinschaftsprojekt ein neues Multifunktionsspielfeld auf der Fläche der vorherigen Laufbahn an.

Gerade an den Wochenenden wird hinter der Schule kräftig zum Spaten gegriffen. Denn dort wird von Eltern des Fördervereins und Mitarbeitern des Dolberger Unternehmens Lodenkemper, das Maschinen und Logistik einbringt, das neue Multifunktionsspielfeld gebaut. Die Stadt Ahlen hat die Materialien beigesteuert, die Lippstädter Firm Transport Beton zehn Kubikmeter Beton und Kramer Zaunbau Hamm die Zaunpfosten. Die sind etwas Besonderes, sie standen vorher auf dem Trainingsgelände des Fußballbundesligisten VfL Wolfsburg.

Fallschutzbelag aus Gummipflaster

Das Spielfeld wird eine Größe von neunmal 20 Metern haben und einen Fallschutzbelag aus Gummipflaster bekommen. „Das Feld soll bis Ende Mai fertig sein – viele Hände schnelles Ende“, gab sich Harald Schwick, Inhaber der Firma Lodenkemper, beim Ortstermin zuversichtlich. Immerhin packen vier seiner Mitarbeiter, die teilweise auch Schülereltern sind, sowie sieben engagierte Väter der Schule mit an. Sechs bis sieben Arbeitstage soll der Aufwand betragen.

Auf die Fertigstellung freut sich auch die kommissarische Schulleiterin Silke Richter: „Dann können wir vermehrt Sportunterricht draußen machen, das haben wir in Pandemiezeiten schätzen gelernt.“ Silke Richter zeigte sich dankbar, dass das Projekt mit Hilfe vieler Unterstützer jetzt umgesetzt werden kann.