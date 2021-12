St.-Vincenz-Berufskolleg sammelt 700 Euro

Sie setzen sich für andere ein – nicht nur in ihrem zukünftigen Berufsalltag: Die Auszubildenden im St.-Vincenz-Berufskolleg spendeten an die Aktion Lichtblicke.

Anderen Menschen zu helfen, ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer künftigen beruflichen Tätigkeit. Auch deshalb engagierten sich in der Adventszeit angehende Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger sowie Sozialassistentinnen und -assistenten mit Schwerpunkt Heilerziehung im St.-Vincenz-Berufskolleg besonders für Menschen in Not: Im Schulgebäude an der Robert-Koch-Straße verkauften sie in den Unterrichtspausen Kuchen und Chili. Bei dieser Aktion, die von der Schülervertretung initiiert, von Verbindungslehrer Frank Stieger begleitet und von der Schulleitung unterstützt wurde, kamen über 400 Euro zusammen. Vom Schulträger, der St.-Vincenz-Gesellschaft, wurde auf 700 Euro aufgerundet.

Stolz auf die Auszubildenden

Das Geld stellten die künftigen Fachkräfte für Behindertenhilfe der Aktion Lichtblicke für in Not geratene Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Auch Frank Haberstroh, Chefredakteur von Radio WAF, einem der NRW-Lokalradios, die die Aktion unterstützen, freute sich im Telefoninterview mit Schulleiterin Renate Knobel.

„Wir sind stolz auf unsere Auszubildenden, mit ihrem Engagement können sie die Not anderer etwas lindern“, lobte Renate Knobel dann auch im Rahmen der draußen stattfindenden Weihnachtsfeier.