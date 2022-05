Stabwechsel am Grillstand

In 45 Minuten war das Wichtigste abgehakt: Die erste Mitgliederversammlung unter seiner Regie brachte Martin Steltig zügig über die Bühne. Der neue Vorsitzende der St.-Antonius-Schützenbruderschaft, der im Vorjahr das Ruder von Heinrich Wördemann übernommen hatte, freute sich, dass nach zweijähriger Pause wieder die Planungen für ein Schützenfest anlaufen können.

Mit rund 50 Anwesenden war die Zusammenkunft in der Alten Schule am Freitagabend zwar deutlich schwächer besucht als im Vorjahr, aber aktuell sind die Terminkalender auch wieder gut gefüllt. So wies Steltig unter anderem auf eine Überschneidung mit dem Hegering hin, in dessen Reihen viele Schützen aktiv sind. Besonders begrüßt wurde das „Dauer-Regentenpaar“ Marvin Brüggemann und Marina Mejauschek, die nun endlich eine Ablösung in Aussicht haben.

Aktuell 415 Mitglieder

In einer Schweigeminute erinnerte der Vorstand an die verstorbenen Mitglieder Ferdi Samson und Heinz Budt. Der Kassiererin Melanie Kocker bescheinigte Kassenprüfer Georg Scheffer eine einwandfreie Buchführung, so dass der Vereinsführung einstimmig Entlastung erteilt wurde.

Der Vorstand der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Tönnishäuschen Foto: Christian Wolff

Was das Schützenfest angeht, das von Fronleichnam an vier Tage lang in gewohnter Manier gefeiert werden soll, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Wir haben schon im November das Zelt bestellt – in der Hoffnung, dass alles laufen kann“, sagte Steltig. „Derzeit gibt es auch keine Einschränkungen.“ Von daher hoffe die Bruderschaft, dass es so bleibt bis zum 16. Juni. „Jochen Kaldewei hat die Corona-Lage im Blick. Wir appellieren an alle Festteilnehmer, sich vorher testen zu lassen, damit wir alle entspannt feiern können.“ Eine Änderung steht allerdings Nach 14 Schützenfesten wird die Familie Struckholt die Betreuung des Grillstands in andere Hände weitergeben. „Wir sind weiter auf Expansionskurs und mussten uns zugleich von einigen Aufgaben trennen“, erklärte die Chefin des ortsansässigen Partyservice. „Ich weiß gar nicht, wie viele Mantaplatten es in all den Jahren waren . . .“

Abendgarderobe beim Festball

Für den Festball am Samstag, 18. Juni, gab Martin Steltig noch einmal den Hinweis, dass um Abendgarderobe gebeten wird. „Wir behalten uns vor, Leute nach Hause zu schicken, wenn sie zum Beispiel mit kurzer Hose ins Zelt wollen“, sagte er. Für Freitag, 17. Juni, seien wieder Preisschießen und Kameradschaftsabend geplant, für Sonntag, 19. Juni, der Frühschoppen mit Tombola. Außerdem möchte die Bruderschaft am 15. Oktober ihr Herbstfest feiern. Für den 30. September steht die Herbstversammlung im Kalender.

Schriftführer Maik Homann verkündete neben dem Protokoll einen neuen Mitgliederstand von 415, darunter 46 Ehrenmitglieder. Alle Neuzugänge wurden einstimmig aufgenommen. Für das Offizierskorps berichtete Oberst Reinhard Hennenberg „keine Veränderungen“, worauf die obligatorische Runde Freibier des Königs die Versammlung abschloss.