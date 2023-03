Stabwechsel nach 25 Jahren

Bei den Blasmusikfreunden Happy Trumpets ging am Sonntagmorgen eine Ära zu Ende. Nach 25 Jahren zog sich Ralf Doodt im Rahmen der Jahreshauptversammlung als Vorsitzender und musikalischer Leiter zurück. Als Vorsitzender folgt ihm Thorsten Possmann nach.

In seinem letzten Rechenschaftsbericht skizzierte Ralf Doodt ein anstrengendes Jahr nach, auch weil das Coronageschehen auf Proben und Auftritte Einfluss hatte. Das 50-jährige Jubiläum der „Happys“ im August bezeichnete der scheidende Vorsitzende als Erfolg, es sei ein gelungenes Fest gewesen. Danach seien umgehend die Proben für die Karnevalssession begonnen worden, die zur Freude der Blasmusikfreunde nach zwei Jahren Pandemie wieder stattfinden konnte. Als einen Höhepunkt bezeichnete Ralf Doodt die Teilnahme am Veedelszoch in Köln-Höhenberg zu Beginn des Jahres. Die „Happys“ haben zurzeit 72 Mitglieder, davon sind 53 aktiv. Sieben Musikerinnen und Musiker sind in der Ausbildung.

Viele Jahre in der ersten Reihe

Er habe viele Jahre viel Spaß in der ersten Reihe gehabt, kommentierte Ralf Doodt zum Abschluss seines Berichts seinen Rückzug: „Ich werde bestimmt auch viel Spaß in der zweiten Reihe haben.“ Er bat die Mitglieder, bei den neuen Verantwortlichen keine Vergleiche zu ziehen, jeder habe eine Chance in seine Aufgaben hereinzuwachsen. Die „Happys“ hätten eine gute Zukunft, war er sich sicher.

Der neue Vorstand der Happy Trumpets (v.l.): Verena Doodt, Birgit Burian, Imke Ehlert, Nadine Burian, Yvonne Hengesbach, Benjamin Hengesbach, Thorsten Possmann, Alexander Bussmeier, Heidi Possmann, Adrian Hoffert und Marius Stiemer Foto: Ralf Steinhorst

Die Laudatio auf Ralf Doodt hielt Alexander Bussmeier aus dem Team der musikalischen Leitung. „Du bist 18 215 Tage bei den Happys, davon 6935 an vorderster Front“, würdigte er die Verdienste Ralf Doodts. In dieser Zeit habe dieser 164 Lieder geschrieben und 2722 Proben erlebt. „Dieses Herzblut für uns erfordert Zeit“, würdigte Alexander Bussmeier den scheidenden musikalischen Leiter und Vorsitzenden. Er sei froh, dass er ein Teil dieser Familie bleibe. Der neue Vorsitzende Thorsten Possmann versprach, die Blasmusikfreunde im Sinne Ralf Doodts weiterzuführen. Und Ralf Doodt versprach, auch zukünftig da zu sein, wenn Unterstützung gebraucht werde.

Neuer Vorsitzender

Bei den Wahlen wurde Thorsten Possmann als neuer Vorsitzender gewählt, ihm steht Yvonne Hengesbach als Stellvertreterin zur Seite. Benjamin Hengesbach wurde als Kassierer bestätigt, seine Stellvertreterin ist Imke Ehlert. Neue Schriftführerin ist Verena Doodt. Die Beisitzerposten üben Adrian Hoffert und Birgit Burian aus. Die musikalische Leitung liegt bei Alexander Bussmeier, Heidi Possmann und Marius Stiemer. Jugendwarte sind Nadine Burian und Benjamin Hengesbach.