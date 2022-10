Stadt soll Nicolaikirche kaufen

SPD-Fraktion in Klausur

„Wir sind wie immer nach allen Richtungen offen.“ Mit diese Feststellung leitete Sebastian Richter das Gespräch über die Klausurtagung der SPD-Fraktion ein, die sich am Freitag und Samstag intensiv mit dem Haushaltsentwurf 2023 beschäftigt hat.

„Viel Spielraum lässt uns der Haushalt ohnehin nicht“, zog der SPD-Fraktionsvorsitzende eine eher ernüchternde Bilanz. Deshalb halte sich seine Fraktion auch mit eigenen Anträgen auf Zuschussgewährung zurück, zumal man mit den Anträgen zur Beitragsbemessungsgrenze zur Entlastung der unteren Einkommensgruppen für Kita und OGS erfolgreich gewesen sei.

Umgestaltung des JZ Ost

An dem Antrag zur Umgestaltung des Jugendzentrums Ost zum Stadtteilzentrum nach dem Vorbild Juk-Haus halte man perspektivisch weiterhin fest, auch wenn die finanzielle Situation die Umsetzung derzeit nicht zulasse. Die Finanzsituation der Stadt habe den Genossen zuvor Kämmerer Dirk Schlebes ausführlich dargelegt und deutlich gemacht, wie eng das Korsett sei. Gleichwohl hoffe seine Fraktion, dass die Zuschussanträge der freien Träger Berücksichtigung finden.

Mit einem interessanten Vorschlag will sich die SPD in die Diskussion um die Zukunft der evangelischen Kirche in Vorhelm einbringen. „Die Stadt soll die Nicolaikirche kaufen“, sagte Sebastian Richter, um die zu einem Stadtteilzentrum umzufunktionieren. Mit der Schließung der Hellbachhalle habe Vorhelm ohnehin einen herben Verlust bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens hinnehmen müssen. Wenn jetzt die Kirche geschlossen werde, biete sich die Möglichkeit, der Dorfgemeinschaft etwas zurückzugeben.

Die Auseinandersetzungen um die nicht-öffentliche Ratssitzung, die nach Kritik aus einigen Fraktionen zur konstituierenden Sitzung des Begleitausschusses Bürgercampus umfunktioniert worden ist, sind für Sebastian Richter kein „Aufreger, sondern eher „heiße Luft“.