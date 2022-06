Stadtbaurat unterbricht Quarantäne

Fehlverhalten räumt Ahlens Baudezernent Thomas Köpp nach seiner Videoschalte in den Bauausschuss ein. Am Dienstagmorgen positiv auf Corona getestet, unterbrach er am Nachmittag die häusliche Quarantäne und schaltete sich aus seinem Büro in die Diskussion um den Themenkomplex Stadthaus zu.

Ja, er sendete aus seinem Büro im Technischen Rathaus – und nicht wie angenommen aus häuslicher Quarantäne, in die sich Stadtbaurat Thomas Köpp nach seinem positiven Corona-Test am Dienstagmorgen begeben musste. Seine Liveschaltung vor grüner Wand am Nachmittag in die Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses im Ratssaal wirft Fragen auf. Am Donnerstagmittag erklärt sich Quarantäne-Kandidat Köpp und räumt Fehlverhalten ein. Vorausgegangen war ein anonymer Hinweis an die Redaktion.