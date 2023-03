Ahlener Stadtbücherei erweitert Zeitschriftenangebot

Die Stadtbücherei hat ihr Zeitschriftenangebot ausgeweitet. Für alle möglichen Interessengebiete gibt's Magazine. Und für Kinder ist auch was dabei.

Wiebke Wewer mit dem neuen Angebot an Zeitschriften.

Erheblich erweitert hat die Stadtbücherei ihren Bestand an Zeitschriften. „Wir haben festgestellt, dass sich viele Leserinnen und Leser für die Themen Reisen und Mobilität interessieren“, sagt Wiebke Wewer vom Team der Stadtbücherei. In den Bestand seien deswegen die Zeitschriften „Caravaning“ und „Bike & Travel“ aufgenommen worden. Auch Hundefreunde können sich in der Stadtbücherei über Trends und Geschichten regelmäßig informieren. Ab sofort liegt dazu die „Hundewelt“ mit nützlichen Tipps für die Halter von Vierbeinern aus.

Angebote für Kinder

Einen besonderen Schwerpunkt bilden neue Zeitschriften für Kinder. In der „LandKind“ gibt es Informationen zu Natur und Tieren, Bastelvorlagen und Familienrezepte. Spannende Rätsel, Experimente und Antworten auf Alltagsfragen können Kinder in „Frag doch mal die Maus“ finden. Die Zeitschrift „Lego Minecraft“ ergänzt die beliebten Kinder- und Jugendbücher zum Computerspiel Minecraft.

Das Team der Stadtbücherei freut sich, mit dem erweiterten Zeitschriftenbestand ein breites Themenspektrum abzudecken. Alle Titel können eine Woche lang entliehen werden.