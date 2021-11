Stadtfest 2022 eine Woche früher

So voll war der Ahlener Marktplatz zuletzt am 6. Juli 2019 beim Stadtfest-Auftritt von Guildo Horn.

Im Jahresveranstaltungskalender genieße das dreitägige Stadtfest – vergleichbar in seiner Dimension nur noch mit dem „Pöttkes- und Töttkenmarkt“ – eine „hohe Strahlkraft“, so dass viele Vereine, Organisationen und Privatpersonen bei der Terminierung ihrer Veranstaltungen daran orientierten, heißt es in einer Beschlussvorlage der Verwaltung für den Rat. Üblicherweise gehe das Stadtfest darum zuverlässig immer am vorletzten Wochenende vor Beginn der Sommerferien über die Bühne, das wäre dementsprechend 2022 vom 17. bis 19. Juni (Freitag bis Sonntag). Es ergebe sich jedoch die seltene Kalenderkonstellation, dass diesem Wochenende direkt der Feiertag Fronleichnam am Donnerstag, 16. Juni, vorangeht.

„Beweglicher Feiertag“ der Schulen am 17. Juni

Die Verwaltung gibt zu bedenken: „Rund um diesen Feiertag sowie um das folgende Wochenende finden nicht nur traditionsgemäß zahlreiche Veranstaltungen zum Beispiel der Schützenvereine statt, sondern das sogenannte lange Wochenende wird erfahrungsgemäß von vielen Menschen für Individualaktivitäten genutzt. Die städtischen Schulen haben sich darüber hinaus mehrheitlich auf Freitag, 17. Juni 2022, als ,beweglichen Ferientag‘ verständigt.“ Daher lautet der Vorschlag, abgestimmt mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG), das Stadtfest ausnahmsweise um eine Woche auf das Wochenende vom 10. bis 12. Juni vorzuverlegen.

Daraus ergibt sich, dass auch der an das Stadtfest gekoppelte verkaufsoffene Sonntag vom 19. auf den 12. Juni vorgezogen und darum die „Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen in der Stadt Ahlen“ geändert werden muss. Dazu ist ein Ratsbeschluss erforderlich. Vorberaten wird die Vorlage im Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen, Digitalisierung und Anregungen am Dienstag (16. November).