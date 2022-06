Stadtfest läuft an Geschäften vorbei

Einzelhändler üben Kritik an Programm-Zeiten

Ahlen schmückt ab. Girlanden fallen am Montagmorgen vom Stadtfest-Himmel, Cowboyhüte werden eingesammelt

Katerstimmung nach drei tollen Stadtfest-Tagen. Der Abbau läuft. Auf dem Marktplatz liegen die Girlanden am Montagmorgen am Boden. Bei einigen Kaufleuten ist es die Stimmung. Wie es war, das Stadtfest? Birgit Gosda spricht Klartext: „An uns Geschäftsleuten vorbei.“ Keine Einbindung, keine Abstimmung, kein Miteinander. Was ist los?