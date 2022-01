Stadtpark rückt ans Krankenhaus

Die Robert-Koch-Straße zwischen Parkstraße und Wersebrücke wird ihr Gesicht verändern. Weniger Autos, mehr Aufenthaltsqualität – so das Ziel der Baumaßnahme, die am 10. Januar startet. Der Stadtpark soll sich zum St.-Franziskus-Hospital öffnen.

„Wir haben eine privilegierte Lage“, gibt Werner Messink, Pflegedienstleiter am St.-Franziskus-Hospital, gerne zu. Nicht jedes Krankenhaus ist von so viel Grün umgeben, hat sogar einen „eigenen“ Park vor der Tür. Den Patienten und Besucher allerdings durchaus noch intensiver nutzen könnten, wie Messink findet. Darum begrüßt er es sehr, dass der Stadtpark jetzt im Zuge seiner laufenden Neugestaltung auch näher an das Franziskus „heranrücken“ soll. Mit dem dazu erforderlichen Umbau der Robert-Koch-Straße kann zudem die seit vielen Jahren als unbefriedigend erkannte Verkehrssituation an dieser Stelle spürbar verbessert werden, so jedenfalls die gemeinsame Intention von Krankenhausträger und Stadt.

Ansgar Drees, Bauleiter bei den Ahlener Umweltbetrieben (AUB), stellte am Donnerstag bei einem Ortstermin die Planung vor, die, wie er betonte, „in enger Abstimmung mit dem St.-Franziskus-Hospital“ erfolgt sei. Ein Ziel der Maßnahme ist es Drees zufolge, den heute durchgehenden Straßenverlauf zwischen der Parkstraße und der Wersebrücke aufzulösen und den Parksuchverkehr deutlich zu reduzieren. Nur Krankenwagen, Lieferfahrzeuge und Taxen werden das Krankenhaus weiter direkt anfahren können, für Privat-Pkw wird kurz vor der Treppe zum Haupteingang ein Wendehammer angelegt, in dem sie umdrehen müssen. Die Parkstreifen auf der Südseite der Robert-Koch-Straße fallen weg, aber nicht ersatzlos. „Im vorderen Bereich werden beidseitig insgesamt 23 neue Stellplätze geschaffen“, erklärt Ansgar Drees. Das entspricht dann zwar nur noch knapp der Hälfte der heutigen Anzahl, doch Werner Messink verweist auf weitere Parkmöglichkeiten auf dem rückwärtigen Krankenhausgelände und glaubt: „Das wird hinkommen.“

Die Pläne für den Ausbau der Robert-Koch-Straße vor dem Krankenhaus stellten beim Ortstermin (v.l.) Lea Böhmer (St.-Franziskus-Hospital), Christian Hielscher Christian Hielscher (Betriebsstättenleiter FACT GmbH), Werner Messink (St.-Franziskus-Hospital), Ansgar Drees (Ahlener Umweltbetriebe) und Tim Grundmann (Firma Karl Pollmann) vor. Foto: Peter Harke

Bis zum Wendehammer wird die Straße konventionell ausgebaut, mit einer Asphaltdecke. Der anschließende, sozusagen verkehrsberuhigte Bereich bis zur Werse erhält eine optisch ansprechende Betonsteinpflasterung in ei­nem Farbmix aus Gelb und Anthrazit, anlog zu den Hauptwegen im Stadtpark.

Neben der bestehenden Treppenanlage vor dem Krankenhauseingang wird ei­ne zusätzliche Rampe mit sanftem Gefälle im Zick-Zack entstehen wie ebenso auf der gegenüberliegenden Seite zum Stadtpark. Dieser werde so für Patienten im Rollstuhl oder mit Gehhilfen komplett barrierefrei erschlossen, freut sich Werner Messink. Zudem werden zehn neue Laternenmasten für eine gute Ausleuchtung bei Dunkelheit sorgen.

Doch bevor es an die Feinheiten geht, liegen umfangreiche Erdarbeiten vor der Tiefbaufirma Karl Pollmann aus Beckum, die nach Ausschreibung der Maßnahme den Auftrag erhalten hat. Zunächst müssen 1500 Qua­dratmeter Asphalt abgefräst und 1200 Quadratmeter Pflasterdecke aufgenommen werden, wie Ansgar Drees erläutert. „Wir werden dann bis auf circa 60 Zentimeter Tiefe auskoffern, um die Frostschutz- und Schottertrag­schicht komplett neu aufzubauen“, so der Bauleiter. Auch die Stadtwerke würden die Gelegenheit nutzen, um ihre Versorgungsleitungen in Teilen zu erneuern.

Fertigstellung Mitte April - ohne Schneechaos

Die Kosten sind mit rund 390 000 Euro kalkuliert. Finanziert wird das Vorhaben aus Mitteln des Förderprojekts „Lebendige Zentren – Masterplan Innenstadt Ahlen“, aus dem auch der Umbau des Stadtparks bezuschusst wird.

Am 10. Januar soll es losgehen. Damit die Firma Pollmann dann freie Bahn hat, um die Baustelle einzurichten, wird bereits ab heute die Beschilderung vorgenommen, die auf das ab Montag geltende Parkverbot hinweist. Radfahrer werden im Übrigen dringend gebeten, nicht zu versuchen, sich irgendwie durchzumogeln, sondern der ausgeschilderten Umleitung über den Werseradweg zu folgen.

Sofern das Wetter mitspielt und Ahlen nicht wie letztes Jahr im Februar wochenlang im Schnee versinkt, könnte planmäßig Mitte April alles fertig sein. Rechtzeitig zum Frühlingserwachen im Stadtpark.