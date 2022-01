Stadtprinz besucht Sportfreunde

Beim traditionellen Grünkohlessen der karnevalistischen Sportgruppe „Flotte Kette“ wurde am Wochenende auch das Programm für die kommenden Monate besprochen. Bis auf drei Mitglieder war die Sportgruppe komplett erschienen. Es sollen, so die Sportfreunde in einer Pressemitteilung, längere Radtouren, auch mit Übernachtungen, durchgeführt werden.

Da es in diesem Jahr wohl keinen Rosenmontagszug geben werde, sollen in diesem Zeitraum andere Aktivitäten im Vordergrund stehen. Neben Radtouren werde auch das Boßeln für Bewegung an der frischen Luft sorgen.

Ordensvergabe über den Präsidenten

Besondere Freude löste der Besuch des Stadtprinzen Philip I. aus. Er erschien mit seinem Gefolge, um den Anwesenden seinen Prinzenorden zu überreichen. Philip I. begrüßte die Radsportler und freute sich über die Einladung zum Grünkohlessen. Da die Abstände eingehalten werden sollten, übergab der Prinz die Orden für alle an den Präsidenten, Hermann „Menne“ Rütten. Der bedankte sich mit einer Flasche Grappa und wünschte trotz schwierigen Zeiten eine angenehme Session.

Zum Schluss bedankte sich Hermann Rütten bei der Familie Baumgartner für das hervorragende Essen und die vorzügliche Bewirtung.

Die Sportgruppe betont, dass alle Teilnehmer geboostert waren und trotzdem einen tagesaktuellen Negativtest vorlegten. „Impfgegner haben in dieser Gruppe keinen Platz“, heißt es in der Pressemitteilung.