Stadtteilforum: Sinder neuer Vorsitzender

Alois Brinkkötter ist in seiner Heimatstadt politisch stark eingespannt. Deswegen fehlt ihm die Zeit für den Vorsitz im Stadtteilforum Süd/Ost. Die Mitglieder fanden aber einmütig einen Nachfolger.

Die erste Amtshandlung des neuen Vorsitzenden Heinrich Sinder (l.): Er übergab Blumen an seinen Vorgänger Alois Brinkkötter. Hinten Geschäftsführer Hermann Huerkamp

Das Stadtteilforum Süd/Ost hat einen neuen Vorsitzenden und ein neues Mitglied. Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung am Mittwochabend im Glückaufheim – die erste Versammlung seit rund anderthalb Jahren, die natürlich unter Beachtung der 3G-Regel ablief. Bei der Begrüßung hatte der Vorsitzende Alois Brinkkötter bereits erklärt, dass er für eine Wiederwahl nicht mehr zu Verfügung stehe.

Als neues Mitglied begrüßte die Versammlung einstimmig die Diesterwegschule, vertreten durch Leiterin Antonia Heringloh.

Wahl schnell abgehandelt

Die Wahl war relativ schnell abgehandelt. Bereits im Vorgespräch mit Geschäftsführer Hermann Huer­kamp hatte Caritaschef Heinrich Sinder seine Bereitschaft zu erkennen gegeben, den Posten zu übernehmen. Dem Vorschlag folgten die Mitglieder einstimmig.

Claudia Wilmer von der Fritz-Winter-Gesamtschule gehört nun zu den Beisitzern. Der neue Vorstand besteht aus Heinrich Sinder als Vorsitzendem, seine Vertreter sind Sabine Hartmeier von der Barbaraschule und Heiko Sachtleben von der Arbeiterwohlfahrt. Als Beisitzer fungieren neben Claudia Willmer noch Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Wilfried Born von Vivawest-Wohnen, Ergül Aydemir vom Integrationsrat, Durmus Tüney vom Türkischen Schul- und Familienverein und Rainer Müller von der Mieter- Interessengemeinschaft. Die Geschäftsführung bleibt bei Hermann Huerkamp.

Umgestaltung des Dr.-Paul-Rosenbaum-Platzes

Der stellte auch die Projekte für die Zukunft vor. „Wir werden mit dem Integrierten Handlungskonzept für den Stadtteil weitermachen“, berichtete er. Dabei stehe die Umgestaltung des Dr.-Paul-Rosenbaum-Platzes ganz weit oben auf der Liste. Und direkt darunter die Straßenführung der Hansastraße. „Hier müssen wir den Fuß- und Radverkehr sicherer machen“, hob Hermann Huer­kamp hervor.

Weiter stehe die Aufwertung der Lebensqualität im Fokus, ebenso wie die Spielplätze und die unbefriedigende Parksituation. „Wir haben außerordentlich viele Autos im Stadtteil, die müssen irgendwo hin. Dazu suchen wir nach kreativen Lösungen“, so Hermann Huerkamp.

Schließlich bedankte sich der nun Ex-Vorsitzende Alois Brinkkötter und begründete seinen Schritt: „Ich bin in meiner Heimatstadt Senden in den Rat gewählt worden und zusätzlich noch zum stellvertretenden Bürgermeister, da ist es mir zeitlich nicht mehr möglich, im Stadtteilforum in ausreichender Weise mitzumachen.“ Aber die kurze Amtsperiode sei eine „tolle Zeit“ gewesen.