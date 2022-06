Stadtwerke-Chef: „Das gibt es so noch nicht in NRW“

Ein Neubaugebiet voller Eigenenergie: Im Handkamp setzen die Ahlener Stadtwerke auf weitestgehende Eigenversorgung – und nehmen die Grundschule als Energiezentrale gleich noch mit ins Programm. In dieser Form einmalig in NRW, findet Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse.

Was eilt dem Neubaugebiet Handkamp nicht alles voraus! Innovativ, nachhaltig, ganzheitlich, beispielhaft. Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse schickte dem Beschlussvorschlag für eigenenergiegeladene Entwicklung, der am Donnerstagabend den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität einstimmig passierte, noch ein alles überstrahlendes Superlativ hinterher: „Das gibt es so noch nicht in NRW.“

2,7 Hektar wilde Wiese zwischen Im Elsken und Don-Bosco-Schule: Hier sollen jetzt 22 Einzel- und Doppelhäuser sowie acht Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern entstehen. Und zwei Geschosswohnungsbauten mit teilöffentlicher Förderung, was spontan Ausschussapplaus einfuhr. Häuser und Schule sollen zusammenfinden in einem „fast autarken System der Stromversorgung“ (Kruse). Und auch das: „Wir sind nicht teurer als die Alternativen.“

„ »Quartier für Quartier zum Quartier Ahlen.« “ Stadtwerke-Geschäftsführer Alfred Kruse

Die Stadtwerke legten im Auftrag der Stadt mit einer Machbarkeitsstudie vor, die von ihr wiederum beauftragte Siemens AG übernahm die Szenarien-Analyse. Das Ergebnis: ein Quartierskonzept, das auch ohne andere kann. Was für das Neubaugebiet „Hohle Eiche“ gilt, soll auch im Handkamp und anderswo funktionieren. „Quartier für Quartier zum Quartier Ahlen. Wir versorgen uns selbst“, schickte Kruse Zukunftsmusik in den Fachausschuss.

Don-Bosco-Grundschule und Neubaugebiet Handkamp sollen jetzt energetisch zusammenfinden. Foto: Ulrich Gösmann

Zur Sache: Der erste Baustein steht für die Wärmeerzeugung des Neubaugebiets und die bis jetzt noch mit Erdgaskesseln versorgte Don-Bosco-Schule. Hier soll umgestellt werden auf einen Erzeugermix aus hocheffizienten KWK-Anlagen und erneuerbaren Energien. Als primäre thermische Energieerzeuger werden ein Blockheizkraftwerk und ein Biomassekessel favorisiert. In die Verbrennung kommen laut Beschlussvorlage regionale und beinahe CO 2 -neu­trale Holzpellets.

KWK-Anlage für Grundlastversorgung

Ergänzt wird das Konzept durch eine solarthermische Anlage auf dem Dach der Sporthalle, das im Sommer einen Großteil der benötigten Wärmeenergie bereitstellt. Ebenfalls soll zur Unterstützung der erneuerbaren Erzeugung in der elektrischen Kundenanlage eine PV-Anlage auf dem Schulgebäude errichtet werden. Die KWK-Anlage dient der Grundlastversorgung im Winter und in Übergangszeiten. Der Biomassekessel wird primär für den Heizwärmebedarf eingesetzt. Die in der Schule vorhandenen Erdgaskessel bleiben zur Versorgungssicherheit und als Spitzenlasterzeuger.

Stadtwerke-Chef Alfred Kruse wirbt für die „Rundum-Sorglos-Versorgung.“ Foto: Ulrich Gösmann

Die Energiezentrale ist an einem nicht mehr genutzten Außenbereich östlich der Sporthalle vorgesehen. Die Wärmelieferung soll über ein hochgedämmtes Rohrsystem an die Gebäude erfolgen.

Zweiter Baustein: eine hochinnovative Stromkundenanlage (KA) – eine Zusammenfassung von Energieanlagen zur Abgabe und zum Verbrauch von elektrischer Energie. Im Neubaugebiet wird es nur einen gemeinsamen Netzübergabepunkt mit Anschluss an das öffentliche Stromnetz geben. Alle Gebäude sind nachgelagert und wie in einem kleinen Stromnetz an die Kundenanlage angeschlossen. Nach aktuellen Berechnungen müssen aus dem öffentlichen Netz nur noch 16 Prozent des Strombedarfs bezogen werden. Der weitaus größere Anteil wird vor Ort innerhalb der Kundenanlage über die KWK- sowie die PV-Anlagen selbst erzeugt und auch dort verbraucht. Dies führe zu Kosteneinsparungen (Netzentgelte und Umlagen) und zu entsprechend günstigeren Strombezugskonditionen, heißt es.

Die Teilnahme ist freiwillig

Jedem Eigentümer stehe es weiterhin frei, einen „normalen“ Stromliefervertrag mit einem Lieferanten seiner Wahl abzuschließen. Der Investitionskostenzuschuss von 15 000 Euro ist dennoch in die Gemeinschaftskasse zu zahlen, wie Kruse auf Nachfrage betonte.

Für die Wärme- als auch für die Stromversorgung liegt der Wartungs- und Betriebsaufwand beim Betreiber. Der Stadtwerke-Chef spricht von einer „Rundum-sorglos-Versorgung“ für alle, die mitmachen.

Der dritte Baustein umfasst die perspektivische Einbindung einer gesteuerten Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität. Eingeplant wird der Anschluss von Wallboxen (Wandladestation) sowie eine zentrale Ladesäule. Die von den Stadtwerken geplante Breitbanderschließung des Neubaugebiets rundet das Gesamtkonzept ab.

Ziel der Stadt Ahlen ist es, mit dem Handkamp neben der „Hohlen Eiche“ ein weiteres energetisches Vorhaben zu entwickeln, das beispielhaft für die Entwicklung weiterer Baugebiete stehen kann.