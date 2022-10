Stadtwerke-Kunden werden nicht belastet

Die Bundesregierung hat das Ende der sogenannten Gasbeschaffungsumlage verkündet. Eigentlich sollte sie ab dem 1. Oktober von allen Erdgaskunden erhoben werden, um den Energiemarkt zu stabilisieren. „Kein Kunde wird mit der Gasbeschaffungsumlage belastet werden“, versichert Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse am Montag in einer Pressemitteilung und spricht von einer „guten Nachricht“.

Die Entlastung für einen Durchschnittshaushalt mit einem Gasverbrauch von 15 000 Kilowattstunden beläuft sich für das vierte Quartal auf 143,07 Euro brutto inklusive sieben Prozent Mehrwertsteuer. Lediglich die Speicher- und Bilanzierungsumlage haben weiter Bestand. Sie betragen aktuell zusammen 0,629 Cent pro Kilowattstunde (brutto inklusive sieben Prozent Mehrwertsteuer 37,18 Euro im vierten Quartal).

Mehrwertsteuer-Senkung ab 1.Oktober

Weiterhin vorgesehen ist die angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf Erdgas rückwirkend vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 von derzeit 19 auf dann sieben Prozent. Laut Bundesminister Robert Habeck wird die Mehrwertsteuersenkung auch auf Fernwärme-Lieferungen ausgeweitet. „Wir werden diese Senkungen komplett an unsere Kunden weitergeben“, versichert Alfred Kruse.

Um Kunden vor hohen Nachzahlungen zu bewahren, werden die Stadtwerke Ahlen die Abschlagszahlungen jetzt erneut aktualisieren. „Alle Belastungen, aber auch die Entlastungen, so die in Aussicht gestellte Energiepreisbremse, werden im Interesse unserer Kundinnen und Kunden berücksichtigt“, kündigt Marco Kißler, Leiter Kunde und Markt der Stadtwerke, an.

Kapazitäten im Kundencenter erhöht

Der Beratungsbedarf in der weiterhin angespannten und dynamischen Lage bleibe dennoch hoch. „Deshalb haben wir in unserem Kundencenter die Personalkapazitäten erhöht. Wir bitten aber um Verständnis, wenn es einmal länger dauert“, sagt Marco Kißler. Um längere Wartezeiten am Telefon zu vermeiden, empfehlen die Stadtwerke deshalb eine Kontaktaufnahme per E-Mail über info@stadtwerke-ahlen.de. Noch bequemer sei die Nutzung des Kundenportals unter portal.stadtwerke-ahlen.de. Aktuelle Informationen gebe es zudem stets im Internet unter www.stadtwerke-ahlen.de.

„ »Wer Energie spart, schont den eigenen Geldbeutel.« “ Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse

„Energie zu sparen bleibt von größter Bedeutung.“, unterstreicht Dr. Alfred Kruse. „Wer Energie spart, schont den eigenen Geldbeutel. Er sorgt aber auch im Verbund mit der Industrie dafür, dass keine Gasmangellage über den Winter eintritt. Dies schützt zahlreiche Arbeitsplätze, nicht zuletzt in Ahlen.“