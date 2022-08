Stadtwerke: Rohrbruch wieder behoben

Weil Wasser auf der Zeppelinstraße stand, musste am Sonntag die Feuerwehr ausrücken. Grund war ein Rohrbruch, der bereits am Montag behoben wurde, wie die Stadtwerke auf Anfrage mitteilten.

Die Ursache für das Wasser, das sich am Sonntag im Schnittpunkt Zeppelinstraße / Im Herbrand sammelte, war ein Wasserrohrbruch unterhalb der Fahrbahn. Der Schaden wurde bereits im Laufe des Montags behoben, hieß es von Seiten der Stadtwerke.

Grauguss wird nicht mehr verwendet

„Die betroffene Leitung hat einen Durchmesser von etwa 20 Zentimetern und besteht aus Grauguss, das heute nicht mehr eingesetzt wird“, so Sprecherin Claudia Drews. Dass es immer wieder zu solchen Rohrbrüchen kommen kann, hat unter anderem mit dem speziellen Material zu tun, das bis in die 1960er Jahre eingesetzt wurde. Aus der Eisenlegierung bestehen noch zahlreiche ältere Rohre. Sie brechen bei Belastung leichter als moderne Materialien. „Bei vielbefahrenen Straßen kann es durch die ständigen Erschütterungen langfristig zu Schäden kommen“, so Drews.

Die alten Rohre werden sukzessive getauscht. Daneben wird das gesamte Netz ständig kontrolliert und im Bedarfsfall saniert. Versorgungsengpässe habe es aufgrund des aktuellen Rohrbruchs nicht gegeben.