Stadtwerke warnen vor Betrügern

Wer seinen Stromanbieter wechseln will, sollte das nicht an der Haustür tun, raten Stadtwerke und Verbraucherzentrale.

Neu ist die Masche nicht, trat aber vor allem in der letzten Woche in Ahlen massiv auf: Vertreter, die von Haustür zu Haustür ziehen und die Bewohner zum Abschluss eines neuen Strom- und Gaslieferungsvertrages drängen wollen. Warum man das tun sollte? Damit die unseriöse Geschäftsmethode von Erfolg gekrönt ist, wird behauptet, die Stadtwerke Ahlen GmbH stünde kurz vor der Insolvenz und daher sei ein Anbieterwechsel jetzt dringend notwendig. Um sich einen guten Preis zu sichern, müsse man zudem sofort unterschreiben.

Behauptungen, die natürlich frei erfunden sind, aber dennoch einige Betroffene sehr beunruhigen. „Bei dieser Masche geht es einzig und allein darum, Verbrauchern gezielt Angst zu machen“, bewertet Claudia Drews, bei den Stadtwerken für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, den Sachverhalt. Sie rät dazu, sich auf keinen Fall an der Haustür unter Druck setzen zu lassen. Denn sonst droht am Ende statt des versprochenen guten Preises oft eine böse Überraschung: „Die angebotenen Tarife sind dann doch deutlich teurer“, so Drews.

Gesetzlich verankertes Widerspruchsrecht

„Wir wissen leider nicht, welcher Versorger dahintersteht“, sagt Thorsten Hatton, Leiter Kunde & Markt. Kunden, die sich zu einer Unterschrift an der Haustür haben drängen lassen, bieten die Stadtwerke ihre Unterstützung an. Zunächst sollte man in diesem Fall darauf achten, ob Post oder E-Mail von einem anderen Strom- oder Gasanbieter eingeht. Zudem gilt: „Jeden an der Haustür abgeschlossenen Vertrag können Sie innerhalb von 14 Tagen widerrufen“, weist Hatton auf das gesetzlich verankerte Widerspruchsrecht hin, mit dem sich überrumpelte Kunden von dem geschlossenen Vertrag unkompliziert und ohne Begründung wieder lösen können. Bei Rückfragen stehen die Stadtwerke telefonisch unter 7880 oder per E-Mail an info@stadtwerke-ahlen.de zur Verfügung. Weitere Informationen zum Thema Haustürgeschäfte bietet auch die Verbraucherzentrale.