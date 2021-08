Starker Rauch durch angebranntes Essen

Glimpflich ging es bei einem Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend an der Stettiner Straße zu. Ein dort gemeldeter Wohnhausbrand entpuppte sich glücklicherweise als angebranntes Essen.

Aufsehen an der Stettiner Straße

Ein angebranntes Essen sorgte am Donnerstagabend für einiges Aufsehen an der Stettiner Straße.

Viel Aufsehen – wenig Schaden: Am Donnerstagabend um 20.24 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Stettiner Straße aus. Dort wurde ein Wohnhausbrand gemeldet. Vor Ort stellten die Kräfte jedoch fest, dass in einer Wohnung des Hauses lediglich ein Essen auf dem Herd angebrannt war und eine größere Rauchentwicklung verursacht hatte. Die Feuerwehr bekämpfte den Qualm in der Küche und lüftete die Wohnung ordentlich durch. Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht.