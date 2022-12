Steingräber rund um die St.-Lambertus-Kirche sind wohl älter als 800 Jahre

Bei archäologischen Grabungen an der St.-Lambertus-Kirche sind zwei Steingräber aus dem Mittelalter entdeckt worden, die nun eingehender untersucht werden.

Alles begann mit Setzrissen im Mauerwerk der Kapelle. Um nicht auf Dauer mit Stützen in der St.-Lambertus-Kirche leben zu müssen, wurden Fundamentarbeiten in Auftrag gegeben. Und die wiederum riefen im Vorfeld die Archäologen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) auf den Plan, die am Freitag bereits erste Ergebnisse präsentieren.