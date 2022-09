Steinkäuze brüten im Neubaugebiet

Weil ein Steinkauzpärchen in Ahlens künftigen Neubaugebiet Hohle Eiche brütet, muss die Kompensationsfläche jetzt verdoppelt werden.

Kompensationsfläche in der „Hohlen Eiche“ wird verdoppelt

Brütende Teichrohrsänger verzögerten vor einem Jahr den Baustart der Osttangente, ein „planungsrelevantes Steinkauzpärchen“ macht jetzt eine Neufassung des Aufstellungsbeschlusses im Neubaugebiet „Hohle Eiche“ erforderlich. Für den Artenschutz muss die Kompensationsfläche verdoppelt werden. Dem einstimmigen Votum im Stadtplanungs- und Bauausschuss ging am Dienstagabend im Ratssaal ein Exkurs in den Artenschutz voraus. Mit Zeitverzögerungen für Häuslebauer, so Stadtplanerin Dorothea Sachs auf Nachfrage, sei nicht zu rechnen. Der Herbst 2023 stehe weiter für die Erschließung.