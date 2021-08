Stelldichein der sommerlichen Früchtchen

Überraschung am Montagvormittag: In der Turnhalle der Barbaraschule steht eine Hüpfburg parat. Damit haben Frederike Kleinikel (l.), Daniel Cosic (2.v.l.), Ursula Woltering (4.v.r.) und Urim Kodzadziku (r.) die Kinder sofort auf ihrer Seite.

Normalerweise herrscht bei Ferienspielen immer ein großes Gewusel. Diesmal geht es deutlich geordneter zu, denn das zweiwöchige Angebot von Jugendzentrum Ost und Barbaraschule hat sich ganz auf die aktuellen Pandemiebestimmungen eingestellt: Kleinere Gruppen, mehr Abstand und Maskenpflicht sorgen aber nicht dafür, dass die Spielfreude auf der Strecke bleibt. Im Gegenteil.

Kinder sind deutlich entspannter

„Die Kinder sind deutlich entspannter und zufriedener als man es sonst kennt“, hat Mitorganisatorin Frederike Kleinikel festgestellt. „Die Betreuer haben ja auch viel mehr Zeit, auf jeden Einzelnen einzugehen.“ Für Fachbereichsleiterin Ursula Woltering ein positiver Nebeneffekt der Pandemie: „Ich denke, wir sollten die guten Sachen, die wir aus dieser Lage gelernt haben, durchaus beibehalten.“ Ansonsten freue sie sich natürlich sehr, dass neben allen digitalen Möglichkeiten der Feriengestaltung, erprobt bereits bei der Mammutstadt, auch die Präsenz wieder an Bedeutung gewinnt. „Es war unsere große Sorge, dass durch die lange Zeit des Lockdowns so einige Fähigkeiten der Kinder leiden, zum Beispiel die Feinmotorik, die Aufmerksamkeit für gesunde Ernährung, das gemeinsame Essen, ja das Gruppenerlebnis an sich.“ Da könne nun zum Glück wieder gegengesteuert werden, so Woltering.

Rund 60 Teilnehmer dabei

Zwischen dem 2. und 13. August treffen sich rund 60 Kinder aus den Offenen Ganztagsschulen (OGS) zu diesem „kleinen“ Sommerferienspiel im Ostenstadtteil. Das Thema lautet – passend zum wechselhaften Wetter – „Sommer: Wir wären dann soweit“. Das Konzept orientiere sich natürlich stark an der Coronaschutzverordnung, beschreibt Mitorganisator Daniel Cosic. „Die Kinder sind beispielsweise eingeteilt in feste Kleingruppen aus den jeweiligen Schulen mit nicht mehr als 13 Teilnehmern“, sagt er. Alle Spielteams sind nach sommerlichen Früchten benannt. So gibt es die Himbeeren, die Kiwis, die Orangen, die Melonen und die Zitronen.

Für diesen Montagvormittag hat Cosic eine Hüpfburg organisiert, die in der Turnhalle gruppenweise genutzt werden kann. Feste Programmpunkte in den zwei Wochen sind darüber hinaus Besuche in der Kletterhalle „Rockvibes“ auf der Zeche Westfalen, ein Kinderkino im Saal des Jugendzentrums Ost oder Aktivitäten am Spielmobil. Außerdem haben sich alle Gruppen bereits kreativ ausgetobt und beispielsweise eigene T-Shirts bemalt oder gebatikt sowie sich mit Naschereien für den Kino-Morgen selbst versorgt.

Gruppenräume sommerlich geschmückt

In der ersten Woche haben die Gruppen eine Wochenaufgabe gestellt bekommen. So sollten alle Teilnehmer – thematisch passend – ihren Gruppenraum möglichst sommerlich schmücken und für ihr Team ein Maskottchen entwerfen und basteln. Die Maskottchen wurden dann am Freitag kurz präsentiert. „Nun soll das Maskottchen in möglichst sommerlichen und actionreichen Situationen fotografiert werden“, verrät Frederike Kleinikel. „Nach jeder Wochenaufgabe wartet natürlich auch eine Belohnung auf die Kinder.“

Die kommenden Tage wollen die Spielemacher noch verschiedene Überraschungen auftischen, die das Ende des Sommers versüßen sollen.