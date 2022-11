Stephanie Kosbab hat beim Vater gelernt

Beim bundesweiten Tag des Vorlesens in der Stadtbücherei bewies Sozialdezernentin Stephanie Kosbab, was sie drauf hat, wenn‘s um eine Rabenstimme geht.

Gemütlich auf Kissen, das Sofa zum Anlehnen – so las am Freitagnachmittag Stephanie Kosbab in der Stadtbücherei anlässlich des bundesweiten Tags des Vorlesens aus dem Kinderbuch „Die kleine Hexe“. Die ungeteilte Aufmerksamkeit der Kinder war der Schul-, Kultur- und Sozialdezernentin dabei sicher. Die Mädchen und Jungen hingen an ihren Lippen.

Frech und listig

In dem Buch geht es um die kleine Hexe, die frech und listig ist, aber immer wieder Probleme mit der Hexenprüfung hat. So gehen die Zauberversuche der kleinen Hexe nicht selten in die falsche Richtung. Statt der erwarteten dicken Regentropfen fallen schon mal große Frösche vom Himmel. Auch die Besenfliegerei ist nicht einfach. Wäre da nicht der kluge und nicht minder dreiste Rabe „Abraxas“. Der steht seiner sehr lieben, aber bisweilen etwas ungeschickten Hexenfreundin mit Rat und Tat und manch guter und auch rettender Idee zu Seite.

Den Raben Abraxas las Stephanie Kosbab mit einer sehr gut imitierten Stimme vor, zum großen Spaß der Kids. „Mein Vater war der beste Abraxas, den man sich vorstellen kann“, schwärmte die Sozialdezernentin mit Blick auf ihre eigene Kindheit. In der Stadtbücherei freuten sich die Kinder, dass die Tochter ebenfalls eine gute Abraxas-Interpretin ist.