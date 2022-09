Steuerfrau geht nach 21 Jahren von Bord

Förmlich auf die Reise in den Ruhestand geschickt hat die Kita St. Ludgeri ihre Leiterin Marita Hartleif. Nach 21 Jahren hatte sie am Dienstag ihren letzten Arbeitstag, der auf ihren Wunsch hin im kleinen Kreis mit Kindern und Erziehern gefeiert wurde.

Als Kindergartenleiterin sei Marita Hartleif Kümmerin, Moderatorin, Informationsmanagerin, Planerin, Steuerfrau, Energielieferantin, Verhandlerin, Innovatorin und vieles mehr gewesen, würdigte Tanja Teufel, Kita-Verbundleiterin des Trägers St. Bartholomäus, die angehende Ruheständlerin: „Du hast außerordentliches Talent bewiesen und die Einrichtung stets in ruhige Gewässer gesteuert.“ Von Außen bedingte strukturelle Änderungen habe sie stets gemeistert, zudem habe sie zahlreiche Projekte mit Freude initiiert und an vielen mitgewirkt. Parallel sei es ihr auch immer wichtig gewesen sich weiterzubilden. „Ein großes Anliegen war Dir immer, dass Kinder und Familien sich in der Einrichtung wohlfühlen“, betonte Tanja Teufel zudem.

Geschenke für beide Seiten

Das Witzige sei, er sei 22 Jahre in Ahlen, Marita Hartleif und er seien also fast zeitgleich gekommen, strich Pfarrer Willi Stroband heraus. „Mit Marita habe ich viel gequatscht, das wird mir fehlen“, bedauerte der Pfarrer. Im Namen des Kirchorts St. Ludgeri bedankte sich Hildegard Wonnemann bei Marita Hartleif für ihr großes und warmherziges Engagement in der Kita. Die scheidende Kitaleiterin bekam viele Geschenke der Ehrengäste mit auf den Weg, hatte aber auch selbst drei Sitzsäcke, für jede Kitagruppe einen, als Geschenke für die Kinder mitgebracht.

Die scheidende Kita-Leiterin selbst hatte für jede Kitagruppe einen Sitzsack als Geschenk mitgebracht. Foto: Ralf Steinhorst

In einer Spielerunde wurde Marita Hartleif zum Schluss der Feier im Innenhof der Kita auf die Reise in den Ruhestand geschickt. Denn das Reisen soll ein Schwerpunkt der nächsten Jahre bilden. Also bauten Erzieher und Kinder einen Bus und ein Boot, in das sie hineinschlüpfen konnte, um unter Gesang schon mal erste Etappen zu absolvieren. Aber auch ein Trip mit dem Fahrrad durfte unter den Klängen des Papageienlieds, ihres Lieblingssongs, nicht fehlen. Die Kita unterstützte ihre Reiseabsichten außerdem mit vielen Geschenken.

Kerstin Saß übernimmt Leitung

Marita Hartleif zeigte sich sehr ergriffen von der Feier. „Es war eine lange und tolle Zeit, wo ich großes Glück hatte, immer ein tolles Team zu haben“, blickte sie dankbar zurück. Am 1. Oktober wird Kerstin Saß ihre Nachfolge antreten, die sich bestens in der Kita St. Ludgeri auskennt. Bereits seit 2008 ist sie dort tätig, zunächst als Ergänzungskraft, später dann als pädagogische Fachkraft.